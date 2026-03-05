Рейтинг@Mail.ru
Жителя Кубани осудили на 14 лет за вербовку в украинский РДК*
14:22 05.03.2026
Жителя Кубани осудили на 14 лет за вербовку в украинский РДК*
Жителя Кубани осудили на 14 лет за вербовку в украинский РДК* - РИА Новости, 05.03.2026
Жителя Кубани осудили на 14 лет за вербовку в украинский РДК*
Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии жителя Краснодарского края Владислава Суряднова, вербовавшего в запрещенную в РФ террористическую... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:22:00+03:00
2026-03-05T14:22:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
украина
россия
краснодарский край
украина
происшествия, россия, краснодарский край, украина
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Украина
Жителя Кубани осудили на 14 лет за вербовку в украинский РДК*

Суд дал 14 лет жителю Краснодарского края, вербовавшему в украинский РДК

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии жителя Краснодарского края Владислава Суряднова, вербовавшего в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК), сообщила пресс-служба суда.
По данным ведомства, в мае 2023 года Суряднов начал участвовать в деятельности РДК* в Кропоткине Краснодарского края. В 2024 году он проводил беседы, уговаривая знакомого принять участие в деятельности организации. Кроме того, он приобрёл шевроны с символикой неонацистских организаций и флагов Украины, которые хранил у себя дома.
В октябре 2024 года Суряднов решил выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, для чего обратился в МВД России с заявлением об оформлении загранпаспорта. Получить он его не успел, так как был задержан сотрудниками органа безопасности.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
*Организация, признанная экстремистской на территории РФ
