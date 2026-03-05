В Краснодаре гражданина Румынии осудили на 15 лет за шпионаж в пользу Киева

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Гражданин Румынии Адриан-Давид Керчо во время оглашения приговора в Краснодарском краевом суде © Фото : Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Гражданин Румынии Адриан-Давид Керчо во время оглашения приговора в Краснодарском краевом суде