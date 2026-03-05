Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре гражданина Румынии осудили на 15 лет за шпионаж в пользу Киева
13:28 05.03.2026 (обновлено: 13:51 05.03.2026)
В Краснодаре гражданина Румынии осудили на 15 лет за шпионаж в пользу Киева
В Краснодаре гражданина Румынии осудили на 15 лет за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 05.03.2026
В Краснодаре гражданина Румынии осудили на 15 лет за шпионаж в пользу Киева
Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам в колонии строгого режима гражданина Румынии за шпионаж в пользу ГУР МО Украины, сообщили в объединенной... РИА Новости, 05.03.2026
В Краснодаре гражданина Румынии осудили на 15 лет за шпионаж в пользу Киева

В Краснодаре гражданина Румынии осудили на 15 лет за шпионаж в пользу Украины

СОЧИ, 5 мар – РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам в колонии строгого режима гражданина Румынии за шпионаж в пользу ГУР МО Украины, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Краснодаре гражданин Румынии осужден за шпионаж в пользу Украины. Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении Адриана-Давида Керчо… В ноябре 2024 года инициативно вышел на связь с сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины. Судом Керчо признан виновным в шпионаже. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, фигурант не поддерживал политику Российской Федерации, в том числе проведение СВО, инициативно связался с ГУР Украины и выразил желание вступить в "Британский легион". Мужчине обещали безопасный выезд из России в обмен на сбор и передачу ГУР Украины информации о российских военных объектах, которые располагаются в Сочи.
Гражданин Румынии с помощью квадрокоптера собрал данные - географические координаты и дополнительные сведения о системе противовоздушной обороны на территории Сочи - после чего передал информацию представителю ГУР Украины, рассказали в пресс-службе судов. Преступную деятельность гражданина Румынии выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Приговор суда в законную силу не вступил.
