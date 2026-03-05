Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался закрыть рассмотрение иска Тимура Иванова к военкомату - РИА Новости, 05.03.2026
10:58 05.03.2026 (обновлено: 12:36 05.03.2026)
Суд отказался закрыть рассмотрение иска Тимура Иванова к военкомату
Суд отказался закрыть рассмотрение иска Тимура Иванова к военкомату - РИА Новости, 05.03.2026
Суд отказался закрыть рассмотрение иска Тимура Иванова к военкомату
Мещанский суд Москвы отказался закрыть рассмотрение иска бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о признании незаконным бездействия военкомата Москвы, куда... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:58:00+03:00
2026-03-05T12:36:00+03:00
москва
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
москва
москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд отказался закрыть рассмотрение иска Тимура Иванова к военкомату

Суд отказался закрыть рассмотрение иска Тимура Иванова о бездействии военкомата

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался закрыть рассмотрение иска бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о признании незаконным бездействия военкомата Москвы, куда он обратился с просьбой отправить его на СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На рассмотрении дела в закрытом режиме настаивала представитель Минобороны, ссылаясь на служебную тайну. Иванов, участвуя в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО, заявил, что категорически с этим не согласен
"Выслушав мнения сторон, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства", - огласила решение судья.
В понедельник по иску прошла беседа. В заявлении Иванов указывал, что подал в военный комиссариат обращение ещё в конце октября. В нем он просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, дать любое воинское звание. Однако ответа он не получил и подал иск в суд. Представитель военкомата в суде заявил, что направил Иванову в СИЗО уведомление об отказе в его просьбе.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Суд обозначил Тимуру Иванову крайний срок ознакомления с делом
3 марта, 11:21
 
МоскваТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
