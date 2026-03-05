https://ria.ru/20260305/sud-2078677315.html
Суд отказался закрыть рассмотрение иска Тимура Иванова к военкомату
Суд отказался закрыть рассмотрение иска Тимура Иванова к военкомату
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался закрыть рассмотрение иска бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о признании незаконным бездействия военкомата Москвы, куда он обратился с просьбой отправить его на СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На рассмотрении дела в закрытом режиме настаивала представитель Минобороны, ссылаясь на служебную тайну. Иванов
, участвуя в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО, заявил, что категорически с этим не согласен
"Выслушав мнения сторон, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства", - огласила решение судья.
В понедельник по иску прошла беседа. В заявлении Иванов указывал, что подал в военный комиссариат обращение ещё в конце октября. В нем он просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, дать любое воинское звание. Однако ответа он не получил и подал иск в суд. Представитель военкомата в суде заявил, что направил Иванову в СИЗО уведомление об отказе в его просьбе.