Суд отказался закрыть рассмотрение иска Тимура Иванова к военкомату

В понедельник по иску прошла беседа. В заявлении Иванов указывал, что подал в военный комиссариат обращение ещё в конце октября. В нем он просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, дать любое воинское звание. Однако ответа он не получил и подал иск в суд. Представитель военкомата в суде заявил, что направил Иванову в СИЗО уведомление об отказе в его просьбе.