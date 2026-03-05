https://ria.ru/20260305/sud-2078669701.html
Суд в Чечне после пересмотра дела снова признал Мусаеву виновной
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Суд в Чечне после пересмотра дела снова признал виновной жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву по новому делу о нападении на сотрудника ФСИН, назначив ей три года и 10 месяцев колонии-поселения, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.
В августе 2025 года суд с учетом предыдущего приговора назначил Мусаевой четыре года колонии-поселения по делу о нападении на сотрудника ФСИН
. В феврале Верховный суд Чечни отменил решение, отправив дело на новое рассмотрение.
"Шалинский городской суд Чеченской республики за два неполных дня судебного следствия приговорил Мусаеву по делу о нападении на сотрудника колонии к трем годам и 10 месяцев колонии-поселения", - сообщил Савин.
Он отметил, что решение об обжаловании приговора еще не принято его подзащитной.
Ранее против Мусаевой было возбуждено уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". По словам адвоката, ей вменяли нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с его куртки и ударила его ладонью по шее, не причинив вреда здоровью.
Жене уехавшего из России
экс-судьи Янгулбаева, которую в январе 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде
чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный
, в июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на пять лет колонии-поселения.