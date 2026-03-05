В Брянске студент получил 12,5 года за поджоги

БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил студента одного из местных вузов к 12 годам и 6 месяцам заключения за поджог вышки сотовой связи и попытку поджечь тепловоз, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Суд установил, что студент одного из брянских вузов 2005 года рождения в мессенджере согласился за вознаграждение совершить диверсии. И 13 января 2025 года поджег два металлических шкафа базовой станции сотовой связи, а 21 января попытался поджечь тепловоз, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.