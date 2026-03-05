Рейтинг@Mail.ru
10:36 05.03.2026
происшествия, россия, брянская область, брянский областной суд, брянск
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянский областной суд, Брянск
В Брянске студент получил 12,5 года за поджоги

В Брянске студент получил 12,5 года за поджог сотовой вышки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил студента одного из местных вузов к 12 годам и 6 месяцам заключения за поджог вышки сотовой связи и попытку поджечь тепловоз, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
Суд установил, что студент одного из брянских вузов 2005 года рождения в мессенджере согласился за вознаграждение совершить диверсии. И 13 января 2025 года поджег два металлических шкафа базовой станции сотовой связи, а 21 января попытался поджечь тепловоз, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
"Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в течение первых 3-х лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что он признан виновным в совершенной организованной группой диверсии (пункт "а" части 2 статьи 281 УК РФ) и в приготовлении к совершению диверсии организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 281 УК РФ).
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Первокурсника колледжа задержали по подозрению в поджоге АЗС в Москве
ПроисшествияРоссияБрянская областьБрянский областной судБрянск
 
 
