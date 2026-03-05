Рейтинг@Mail.ru
23:30 05.03.2026
"Динамо" выиграет Кубок России, заявил Степашин
"Динамо" выиграет Кубок России, заявил Степашин

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин считает, что "бело-голубые" станут победителями Кубка России по футболу, обыграв петербургский "Зенит" в Суперфинале.
В четверг в Москве на стадионе "Динамо" прошел первый матч полуфинала пути РПЛ Кубка России, в котором хозяева обыграли "Спартак" со счетом 5:2. Ранее "Зенит" одержал победу над калининградской "Балтикой" (1:0) и вышел в полуфинал пути регионов Кубка России.
«
"Финал будет "Динамо" - "Зенит". Исход - победа "Динамо", - заявил Степашин журналистам.
Ответная встреча полуфинала пути РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" пройдет на стадионе "красно-белых" 18 марта. Днем ранее состоится другой полуфинал, в котором "Краснодар" примет московский ЦСКА.
