https://ria.ru/20260305/stepashin-2078876501.html
"Динамо" выиграет Кубок России, заявил Степашин
"Динамо" выиграет Кубок России, заявил Степашин - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Динамо" выиграет Кубок России, заявил Степашин
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин считает, что "бело-голубые" станут победителями Кубка России по футболу, обыграв петербургский... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T23:30:00+03:00
2026-03-05T23:30:00+03:00
2026-03-05T23:44:00+03:00
футбол
спорт
россия
москва
сергей степашин
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029181681_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_bc526f898f143c146e0d09c43af6d435.jpg
https://ria.ru/20260305/glushakov-2078875831.html
россия
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029181681_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_da640b98ab9b26753762ea72e5032040.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, москва, сергей степашин, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Москва, Сергей Степашин, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Динамо" выиграет Кубок России, заявил Степашин
Степашин: "Динамо" выиграет Кубок России, победив в Суперфинале "Зенит"