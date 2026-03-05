https://ria.ru/20260305/ssha-2078872762.html
США тратили 37 миллионов долларов в час в первые дни операции против Ирана
США тратили 37 миллионов долларов в час в первые дни операции против Ирана
США тратили 37 миллионов долларов в час в первые дни операции против Ирана
США тратили 3,7 миллиарда долларов или по 37 миллионов долларов в час в первые 100 часов операции против Ирана, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований
США тратили 37 миллионов долларов в час в первые дни операции против Ирана
CSIS: США тратили по $37 млн в час в первые дни операции против Ирана
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. США тратили 3,7 миллиарда долларов или по 37 миллионов долларов в час в первые 100 часов операции против Ирана, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований* (CSIS).
"Первые 100 часов операции оцениваются в 3,7 миллиарда долларов США
, или 891,4 миллиона долларов в день. Часть этих расходов уже предусмотрена в бюджете, но большая их часть или 3,5 миллиарда долларов — нет", - сообщает центр.
Из общих затрат в 3,7 миллиарда долларов почти 84% (3,1 миллиарда долларов) пришлись на боеприпасы. Основные расходы ушли на закупку крылатых ракет, высокоточных бомб и снарядов, тогда как логистика и содержание войск составили лишь малую часть суммы.
Глава Пентагона Пит Хегсет
в среду в очередной раз пересмотрел график военной операции против Ирана
и допустил ее продление до восьми недель вместо ранее заявленных 4-5 недель. Ранее президент США Дональд Трамп
называл сроки в четыре-пять недель для завершения атак на Иран в случае необходимости.
При этом ранее в четверг газета Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщила, что США рассматривают проведение операции против Ирана как минимум в течение 100 дней, и что она, вероятно, может затянуться до сентября включительно.
*Организация, признанная нежелательной на территории РФ