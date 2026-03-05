Рейтинг@Mail.ru
США тратили 37 миллионов долларов в час в первые дни операции против Ирана
22:50 05.03.2026
США тратили 37 миллионов долларов в час в первые дни операции против Ирана
США тратили 37 миллионов долларов в час в первые дни операции против Ирана
США тратили 3,7 миллиарда долларов или по 37 миллионов долларов в час в первые 100 часов операции против Ирана, согласно подсчетам Центра стратегических и... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:50:00+03:00
2026-03-05T22:50:00+03:00
США тратили 37 миллионов долларов в час в первые дни операции против Ирана

CSIS: США тратили по $37 млн в час в первые дни операции против Ирана

Авианосная ударная группа ВМС США
Авианосная ударная группа ВМС США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Авианосная ударная группа ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. США тратили 3,7 миллиарда долларов или по 37 миллионов долларов в час в первые 100 часов операции против Ирана, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований* (CSIS).
"Первые 100 часов операции оцениваются в 3,7 миллиарда долларов США, или 891,4 миллиона долларов в день. Часть этих расходов уже предусмотрена в бюджете, но большая их часть или 3,5 миллиарда долларов — нет", - сообщает центр.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад
Вчера, 22:41
Из общих затрат в 3,7 миллиарда долларов почти 84% (3,1 миллиарда долларов) пришлись на боеприпасы. Основные расходы ушли на закупку крылатых ракет, высокоточных бомб и снарядов, тогда как логистика и содержание войск составили лишь малую часть суммы.
Глава Пентагона Пит Хегсет в среду в очередной раз пересмотрел график военной операции против Ирана и допустил ее продление до восьми недель вместо ранее заявленных 4-5 недель. Ранее президент США Дональд Трамп называл сроки в четыре-пять недель для завершения атак на Иран в случае необходимости.
При этом ранее в четверг газета Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщила, что США рассматривают проведение операции против Ирана как минимум в течение 100 дней, и что она, вероятно, может затянуться до сентября включительно.
*Организация, признанная нежелательной на территории РФ
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Глава МИД Ирана пригрозил США катастрофой в случае наземного вторжения
Вчера, 21:33
 
