США тратили 37 миллионов долларов в час в первые дни операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. США тратили 3,7 миллиарда долларов или по 37 миллионов долларов в час в первые 100 часов операции против Ирана, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований* (CSIS).

"Первые 100 часов операции оцениваются в 3,7 миллиарда долларов США , или 891,4 миллиона долларов в день. Часть этих расходов уже предусмотрена в бюджете, но большая их часть или 3,5 миллиарда долларов — нет", - сообщает центр.

Из общих затрат в 3,7 миллиарда долларов почти 84% (3,1 миллиарда долларов) пришлись на боеприпасы. Основные расходы ушли на закупку крылатых ракет, высокоточных бомб и снарядов, тогда как логистика и содержание войск составили лишь малую часть суммы.

Глава Пентагона Пит Хегсет в среду в очередной раз пересмотрел график военной операции против Ирана и допустил ее продление до восьми недель вместо ранее заявленных 4-5 недель. Ранее президент США Дональд Трамп называл сроки в четыре-пять недель для завершения атак на Иран в случае необходимости.

При этом ранее в четверг газета Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщила, что США рассматривают проведение операции против Ирана как минимум в течение 100 дней, и что она, вероятно, может затянуться до сентября включительно.