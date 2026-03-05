https://ria.ru/20260305/ssha-2078854355.html
Рубио и Хегсет "враждуют" по вопросу отправки сил США в Иран, пишут СМИ
Рубио и Хегсет "враждуют" по вопросу отправки сил США в Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Рубио и Хегсет "враждуют" по вопросу отправки сил США в Иран, пишут СМИ
Противоречия между главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем США Марко Рубио обостряются по вопросу отправки американских войск в Иран по просьбе Израиля, РИА Новости, 05.03.2026
иран
сша
израиль
Рубио и Хегсет "враждуют" по вопросу отправки сил США в Иран, пишут СМИ
MEE: Рубио и Хегсет спорят по вопросу отправки сил США в Иран по просьбе Израиля