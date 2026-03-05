Рейтинг@Mail.ru
Рубио и Хегсет "враждуют" по вопросу отправки сил США в Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
20:16 05.03.2026
Рубио и Хегсет "враждуют" по вопросу отправки сил США в Иран, пишут СМИ
Противоречия между главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем США Марко Рубио обостряются по вопросу отправки американских войск в Иран по просьбе Израиля
Рубио и Хегсет "враждуют" по вопросу отправки сил США в Иран, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Противоречия между главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем США Марко Рубио обостряются по вопросу отправки американских войск в Иран по просьбе Израиля, сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на источники.
"Согласно характеристикам, Рубио и Хегсет "враждуют" по поводу того, следует ли США отправлять войска в Иран по просьбе Израиля", - говорится в сообщении издания.
По данным источников, Хегсет поддерживают эту идею, в то время как Рубио опасается вовлечения Штатов в длительный конфликт.
Как отмечает один из собеседников Middle East Eye, американские официальные лица обсуждали возможность отправки в Иран групп специального назначения для устранения высокопоставленных членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и людей, имеющих отношение к иранской ядерной программе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
