Целью США является избежание войны с Россией, заявили в Пентагоне
Целью США является избежание войны с Россией, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 05.03.2026
Целью США является избежание войны с Россией, заявили в Пентагоне
США стремятся избежать войны с Россией, заявил в четверг заместитель главы Пентагона Элбридж Колби. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:53:00+03:00
2026-03-05T19:53:00+03:00
2026-03-05T21:05:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Целью США является избежание войны с Россией, заявили в Пентагоне
Колби: США хотят избежать войны с Россией