Целью США является избежание войны с Россией, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 05.03.2026
19:53 05.03.2026 (обновлено: 21:05 05.03.2026)
Целью США является избежание войны с Россией, заявили в Пентагоне
Целью США является избежание войны с Россией, заявили в Пентагоне
США стремятся избежать войны с Россией, заявил в четверг заместитель главы Пентагона Элбридж Колби. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, сша, россия, европа, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Россия, Европа, Министерство обороны США, НАТО
Целью США является избежание войны с Россией, заявили в Пентагоне

Колби: США хотят избежать войны с Россией

Американский флаг на здани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США стремятся избежать войны с Россией, заявил в четверг заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.
"Целью в отношении России является избежание войны", - сказал он в палате представителей конгресса США.
Американский чиновник добавил, что Соединенные Штаты, со своей стороны, намерены продолжать защищать союзников по НАТО в Европе.
"Однако нам нужно сделать это с учетом военных реалий", - отметил Колби.
