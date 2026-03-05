Рейтинг@Mail.ru
Пентагон хочет убедить украинских производителей БПЛА переместиться в США - РИА Новости, 05.03.2026
19:43 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/ssha-2078849162.html
Пентагон хочет убедить украинских производителей БПЛА переместиться в США
Пентагон хочет убедить украинских производителей БПЛА переместиться в США - РИА Новости, 05.03.2026
Пентагон хочет убедить украинских производителей БПЛА переместиться в США
Соединенные Штаты хотят убедить украинских производителей беспилотников перенести основное производство в Америку, заявил руководитель программы беспилотных... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:43:00+03:00
2026-03-05T19:43:00+03:00
https://ria.ru/20260305/ssha-2078849019.html
Пентагон хочет убедить украинских производителей БПЛА переместиться в США

CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты хотят убедить украинских производителей беспилотников перенести основное производство в Америку, заявил руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц.
"Одной из целей программы было убедить некоторые из самых технологически продвинутых компаний мира перенести производство сюда", - сказал Метц на слушаниях комитета сената США по вооруженным силам.
В начале февраля стало известно, что Пентагон планирует к 2027 году сформировать внушительный арсенал, включающий несколько сотен тысяч дронов-камикадзе. Как следует из заявления министерства, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, в рамках реализации этой стратегии к испытаниям беспилотных систем привлекли 25 профильных компаний, среди которых значатся и два украинских производителя: General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
