США хотят, чтобы Иран не восстановил военный потенциал, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 05.03.2026
19:42 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/ssha-2078849019.html
США хотят, чтобы Иран не восстановил военный потенциал, заявили в Пентагоне
2026-03-05T19:42:00+03:00
2026-03-05T19:42:00+03:00
США хотят, чтобы Иран не восстановил военный потенциал, заявили в Пентагоне

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США намерены добиться того, чтобы Иран не смог восстановить свой военный потенциал после завершения нынешней операции, заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.
"Это то, что мы хотим гарантировать", - сообщил он в палате представителей конгресса США, отвечая на вопрос о возможном восстановлении военного потенциала Ирана после завершения операции.
Колби добавил, что для выполнения указанной задачи целями США являются объекты промышленного комплекса исламской республики.
