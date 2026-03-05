https://ria.ru/20260305/ssha-2078849019.html
США хотят, чтобы Иран не восстановил военный потенциал, заявили в Пентагоне
США хотят, чтобы Иран не восстановил военный потенциал, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 05.03.2026
США хотят, чтобы Иран не восстановил военный потенциал, заявили в Пентагоне
США намерены добиться того, чтобы Иран не смог восстановить свой военный потенциал после завершения нынешней операции, заявил заместитель главы Пентагона...
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
