19:12 05.03.2026 (обновлено: 19:13 05.03.2026)
В США знают, что по Украине остаются нерешенные вопросы, заявил евродепутат
В США знают, что по Украине остаются нерешенные вопросы, заявил евродепутат
В переговорах по Украине остается множество нерешенных вопросов и тем, заявил евродепутат Фернан Картайзер после закрытого брифинга в Госдепе США. РИА Новости, 05.03.2026
В США знают, что по Украине остаются нерешенные вопросы, заявил евродепутат

Картайзер: Госдеп признает, что по Украине есть множество нерешенных вопросов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. В переговорах по Украине остается множество нерешенных вопросов и тем, заявил евродепутат Фернан Картайзер после закрытого брифинга в Госдепе США.
В конце декабря президент США Дональд Трамп допустил, что в результате переговоров с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским удалось достичь согласия по 95% вопросов урегулирования конфликта на Украине.
Флаг Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Италии заявили, что мира на Украине не достичь на условиях Европы
Вчера, 17:33
"Безусловно, в переговорах по Украине есть определенный прогресс, но остается еще ряд нерешенных вопросов. Я не могу подробно повторить здесь то, что мы услышали вчера, поскольку эти обсуждения носили конфиденциальный характер. Тем не менее остается множество тем и проблем, которые еще предстоит урегулировать. Я надеюсь, что американцы проявят большую щедрость в своих амбициях по сравнению с тем, что мы видим сейчас", - сказал он.
Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности трехсторонней встречи в Абу-Даби в рамках украинского урегулирования, отметив, что пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Песков прокомментировал паузу в переговорах по Украине
Вчера, 16:18
 
