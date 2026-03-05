https://ria.ru/20260305/ssha-2078839916.html
Хегсет заявил, что глобализм стремится стереть идентичность США
Хегсет заявил, что глобализм стремится стереть идентичность США - РИА Новости, 05.03.2026
Хегсет заявил, что глобализм стремится стереть идентичность США
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что цель глобализма - стереть национальную идентичность и границы США ради жалости и политкорректности. РИА Новости, 05.03.2026
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что цель глобализма - стереть национальную идентичность и границы США ради жалости и политкорректности.
"Глобализм, который стремится стереть нашу уникальную национальную идентичность во имя толерантности, стереть наши границы во имя жалости и уничтожить наш воинский дух - то, что делает нас сильными - во имя так называемого разнообразия и политкорректности", - сказал Хегсет
на первой общеамериканской конференции по борьбе с картелями, проходящей в Южном командовании США
во Флориде
.
Хегсет также заявил, что при предыдущей администрации в Пентагоне
постоянно повторяли фразу "наше разнообразие - наша сила", однако, по его мнению, это одна из самых глупых формулировок в военной истории.
"Это, пожалуй, самая глупая фраза в военной истории. Потому что в чем заключается наша сила? Наша сила - в нашем единстве. Наша сила - в общей цели", - подчеркнул министр.
В начале февраля Хегсет пожаловался, что после демократической администрации в американской армии остались "чуваки в платьях"*, а здравого смысла стало меньше.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России