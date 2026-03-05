Самолет EA-18G Growler с готовится к взлету с полетной палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана. Архивное фото

Военные США в операции против Ирана впервые применили четыре вида оружия

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американские военные в ходе операции против Ирана впервые применили уже как минимум четыре вида вооружений, а также впервые широко используют возможности искусственного интеллекта, подсчитало РИА Новости.

Часть из них – новинки, другие - просто были впервые опробованы в бою.

Центральное командование США подтвердило первое применение высокоточных ударных ракет PrSM (Precision Strike Missiles). Эта разработка стала развитием баллистических ракет ATACMS, но по сравнению с предшественницей может пролететь на 200 километров дальше. Радиус ее действия составляет до 500 километров. Запускают ее тоже с мобильной платформы HIMARS.

Еще один дебют пришелся на новую разработку – дрон-камиказде LUCAS. Это клон известного иранского дрона "Шахед". По информации портала Axios, стоимость единицы составляет 35 тысяч долларов. На вооружение они были приняты в 2025 году.

Операция против Ирана также позволила впервые обкатать в реальных условиях новейшие истребители F-35 . Правда, в бою участвовал самолет не американских, а израильских ВВС. Как сообщалось, он сбил иранский " Як-130 ". Это первый в истории F-35 воздушный бой.

"Истребитель F-35, который долгое время критиковали из-за перерасхода средств и задержек в программе, переживает переломный момент в боевом применении", - отмечается в публикации Axios.

Боевая премьера состоялась у торпеды Мк-48. Она была разработана еще в конце 1960-х годов, но с тех пор ее не раз совершенствовали. Такой торпедой американская подводная лодка поразила иранский военный корабль в водах Индийского океана . Сам факт применения торпеды ВМС США стал первым случаем после Второй мировой войны.

Отличительной чертой нынешней военной операции стало использование технологий ИИ. Как заявил официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тимоти Хокинс, ему отдают первичную обработку данных, чтобы ИИ выделил то, на что нужно обратить внимание людям. Решение о выборе цели и нанесении удара принимает человек.