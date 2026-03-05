Хегсет заявил, что США будут бороться с вмешательством в дела стран Запада

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены бороться с вмешательством внешних сил в дела стран Западного полушария.
"Мы хотим предотвратить угрозы со стороны внешних держав... В этом и заключается суть доктрины Монро. Никакая внешняя держава не должна вмешиваться в дела этого полушария — это должен быть регион сильных и суверенных государств", - сказал Хегсет на первой общеамериканской конференции по борьбе с картелями, проходящей в Южном командовании США во Флориде.
Министр войны США также отметил, что во время второго срока президента Дональда Трампа Вашингтон вернулся к изоляционистской доктрине Монро, назвав новые внешнеполитические подходы Белого дома доктриной "Донро".
"Президент Трамп восстановил доктрину Монро, трамповскую версию доктрины Монро, или, если хотите, можете просто назвать ее доктриной Донро", - сказал чиновник.
Конференция по борьбе с картелями проходит на фоне продолжающейся волны насилия со стороны наркогруппировок в Мексике.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату главаря картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. После в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.