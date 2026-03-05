Хегсет заявил, что США будут бороться с вмешательством в дела стран Запада

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены бороться с вмешательством внешних сил в дела стран Западного полушария.

"Президент Трамп восстановил доктрину Монро, трамповскую версию доктрины Монро, или, если хотите, можете просто назвать ее доктриной Донро", - сказал чиновник.