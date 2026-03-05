Рейтинг@Mail.ru
Хегсет заявил, что США будут бороться с вмешательством в дела стран Запада - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/ssha-2078834017.html
Хегсет заявил, что США будут бороться с вмешательством в дела стран Запада
Хегсет заявил, что США будут бороться с вмешательством в дела стран Запада - РИА Новости, 05.03.2026
Хегсет заявил, что США будут бороться с вмешательством в дела стран Запада
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены бороться с вмешательством внешних сил в дела стран Западного полушария. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:22:00+03:00
2026-03-05T18:22:00+03:00
в мире
сша
мексика
флорида
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078521899_0:101:2843:1700_1920x0_80_0_0_69b6e4ffe6b2e582389100d228427e63.jpg
https://ria.ru/20260304/khegset-2078517240.html
https://ria.ru/20260304/ssha-2078565313.html
сша
мексика
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078521899_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_04662519a3f9d56015159a9dc0970b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мексика, флорида, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Мексика, Флорида, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Хегсет заявил, что США будут бороться с вмешательством в дела стран Запада

Хегсет: США будут бороться с внешним вмешательством в дела Западного полушария

© AP Photo / Konstantin ToropinГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Konstantin Toropin
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены бороться с вмешательством внешних сил в дела стран Западного полушария.
"Мы хотим предотвратить угрозы со стороны внешних держав... В этом и заключается суть доктрины Монро. Никакая внешняя держава не должна вмешиваться в дела этого полушария — это должен быть регион сильных и суверенных государств", - сказал Хегсет на первой общеамериканской конференции по борьбе с картелями, проходящей в Южном командовании США во Флориде.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Хегсет прокомментировал реакцию России и Китая на операцию против Ирана
4 марта, 16:38
Министр войны США также отметил, что во время второго срока президента Дональда Трампа Вашингтон вернулся к изоляционистской доктрине Монро, назвав новые внешнеполитические подходы Белого дома доктриной "Донро".
"Президент Трамп восстановил доктрину Монро, трамповскую версию доктрины Монро, или, если хотите, можете просто назвать ее доктриной Донро", - сказал чиновник.
Конференция по борьбе с картелями проходит на фоне продолжающейся волны насилия со стороны наркогруппировок в Мексике.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату главаря картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. После в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Хегсет допустил продление операции против Ирана до восьми недель
4 марта, 18:59
 
В миреСШАМексикаФлоридаДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала