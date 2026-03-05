Рейтинг@Mail.ru
В США задержали Бритни Спирс за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости, 05.03.2026
18:21 05.03.2026
В США задержали Бритни Спирс за вождение в нетрезвом виде
В США задержали Бритни Спирс за вождение в нетрезвом виде
в мире, калифорния, бритни спирс
В США задержали Бритни Спирс за вождение в нетрезвом виде

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс была задержана за вождение в нетрезвом виде в Калифорнии, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Бритни Спирс была задержана в округе Вентура, штат Калифорния, за вождение в нетрезвом виде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержание произошло около 21.30 по местному времени (08.30 мск четверга). По информации портала, певица была отпущена спустя более восьми часов, примерно в 17.00 мск.
В мае 2024 года портал TMZ со ссылкой на близкие к певице источники сообщал, что ментальное здоровье Спирс ухудшилось после того, как ее отец Джейми Спирс перестал быть ее опекуном, существует риск того, что она может причинить вред себе или окружающим.
