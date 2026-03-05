https://ria.ru/20260305/ssha-2078830259.html
США бессрочно разрешили операции с немецкими подразделениями "Роснефти"
США бессрочно разрешили операции с немецкими подразделениями "Роснефти" - РИА Новости, 05.03.2026
США бессрочно разрешили операции с немецкими подразделениями "Роснефти"
Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, следует из опубликованной лицензии... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:10:00+03:00
2026-03-05T18:10:00+03:00
2026-03-05T18:21:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов сша
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411875_0:133:2500:1539_1920x0_80_0_0_8d55a62dfeb86153974b32a56e2203dc.jpg
https://ria.ru/20260211/litsenziya-2073544155.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411875_136:0:2365:1672_1920x0_80_0_0_64d453e8da1ef125d0b83f6381aa4e58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов сша, роснефть
Экономика, Россия, Министерство финансов США, Роснефть
США бессрочно разрешили операции с немецкими подразделениями "Роснефти"
Минфин США бессрочно разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти"