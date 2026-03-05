Рейтинг@Mail.ru
18:10 05.03.2026 (обновлено: 18:21 05.03.2026)
США бессрочно разрешили операции с немецкими подразделениями "Роснефти"
США бессрочно разрешили операции с немецкими подразделениями "Роснефти"

Минфин США бессрочно разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти"

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, следует из опубликованной лицензии американского ведомства.
"Все сделки, запрещенные регулированием о санкциях в отношении... России, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любого юридического лица, в котором RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 процентами или более акций, разрешаются", - указано в документе.
При этом лицензия минфина США на сделки с германскими подразделениями "Роснефти" не содержит ограничений по сроку действия.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
США выдали лицензию на поставку в Венесуэлу товаров для добычи нефти
11 февраля, 00:59
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов СШАРоснефть
 
 
