В окрестностях города Анкоридж на Аляске. Архивное фото

В окрестностях города Анкоридж на Аляске

Военные США утверждают, что отследили российские самолеты в районе Аляски

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) утверждает, что якобы обнаружило и отследило российские военные самолеты, действовавшие в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски.

Как отмечается в заявлении, активность российских самолетов в зоне идентификации не рассматривается как угроза.

Зона идентификации противовоздушной обороны представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, требующий быстрой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.