Военные США утверждают, что отследили российские самолеты в районе Аляски

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) утверждает, что якобы обнаружило и отследило российские военные самолеты, действовавшие в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски.
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки обнаружило и отслеживало два российских военных самолёта Ту-142, действовавших в зонах идентификации ПВО Аляски и Канады 4 марта 2026 года", - говорится в заявлении командования.
Как отмечается в заявлении, активность российских самолетов в зоне идентификации не рассматривается как угроза.
Зона идентификации противовоздушной обороны представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, требующий быстрой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.
Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
