Военные США утверждают, что отследили российские самолеты в районе Аляски - РИА Новости, 05.03.2026
18:04 05.03.2026
Военные США утверждают, что отследили российские самолеты в районе Аляски
Военные США утверждают, что отследили российские самолеты в районе Аляски

В окрестностях города Анкоридж на Аляске
В окрестностях города Анкоридж на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) утверждает, что якобы обнаружило и отследило российские военные самолеты, действовавшие в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски.
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки обнаружило и отслеживало два российских военных самолёта Ту-142, действовавших в зонах идентификации ПВО Аляски и Канады 4 марта 2026 года", - говорится в заявлении командования.
Как отмечается в заявлении, активность российских самолетов в зоне идентификации не рассматривается как угроза.
"NORAD подняло в воздух два истребителя F-35 ВВС США, два истребителя F-22, четыре самолёта-заправщика KC-135, один (самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления - ред.) E-3 AWACS, два канадских истребителя CF-18 и один канадский самолёт-заправщик CC-150", - сообщило командование.
Зона идентификации противовоздушной обороны представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, требующий быстрой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.
Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
