Стармер рассказал о запросе США доступа к британским базам - РИА Новости, 05.03.2026
17:40 05.03.2026
Стармер рассказал о запросе США доступа к британским базам
США не запрашивали доступ к британским базам для ударов по Ирану до начала своей операции, впервые сделали такой запрос в субботу, 28 февраля, заявил британский РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
иран
лондон
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
лондон
в мире, сша, иран, лондон, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Лондон, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. США не запрашивали доступ к британским базам для ударов по Ирану до начала своей операции, впервые сделали такой запрос в субботу, 28 февраля, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
"До полудня субботы из США не поступало никаких запросов. И поэтому в пятницу не было необходимости принимать конкретное решение. Решение должно было быть принято после того, как мы получили запрос. Он поступил в субботу во второй половине дня", - сказал Стармер журналистам в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
Таким образом премьер прокомментировал сообщения о том, что британское правительство якобы обсудило вопрос британских баз в пятницу и решило не давать США доступ.
Он отметил, что конкретные условия использования британских баз бомбардировщиками США Лондон и Вашингтон обсудили в воскресенье, после чего разрешение было предоставлено.
