Стармер рассказал о запросе США доступа к британским базам
Стармер рассказал о запросе США доступа к британским базам - РИА Новости, 05.03.2026
Стармер рассказал о запросе США доступа к британским базам
США не запрашивали доступ к британским базам для ударов по Ирану до начала своей операции, впервые сделали такой запрос в субботу, 28 февраля, заявил британский РИА Новости, 05.03.2026
Стармер рассказал о запросе США доступа к британским базам
