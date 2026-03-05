США пытаются сдержать рост цен на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс поручила советникам президента США Дональда Трампа представить идеи, которые могли бы помочь сдержать рост цен на бензин в связи с военной операцией Вашингтона против Ирана, пишет в четверг издание Politico со ссылкой на двух представителей энергетической отрасли, знакомых с данными обсуждениями.