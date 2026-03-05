Рейтинг@Mail.ru
США пытаются сдержать рост цен на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ
17:01 05.03.2026
США пытаются сдержать рост цен на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
вашингтон (штат)
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
США пытаются сдержать рост цен на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ

Politico: США ищут способы сдержать рост цен на бензин после ударов по Ирану

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлис поручила советникам президента США Дональда Трампа представить идеи, которые могли бы помочь сдержать рост цен на бензин в связи с военной операцией Вашингтона против Ирана, пишет в четверг издание Politico со ссылкой на двух представителей энергетической отрасли, знакомых с данными обсуждениями.
"Белый дом перебирает все возможные варианты, чтобы сдержать рост цен на топливо, особенно на бензин", - сказал один из источников на условиях анонимности.
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Испания обвинила США в искажении позиции Мадрида по Ирану
Вчера, 16:06
По данным издания, рост нефтяных котировок и цен на моторное топливо связывают с ударами США по Ирану и последующими ответными атаками, затронувшими энергетическую инфраструктуру в районе Персидского залива. Politico пишет, что советники по энергетике, включая министра энергетики Криса Райта и сотрудников совета по энергетике под руководством министра внутренних дел Дага Бургума, получили указание оперативно предложить меры, которые можно представить как "хорошие новости" для потребителей.
В числе обсуждаемых вариантов, по словам источников издания, - временная отмена федерального налога на бензин, но такая мера потребует решения конгресса, а также нет гарантии, что экономия будет полностью перенесена в розничные цены. Кроме того, в администрации обсуждали идею использования американских военных для защиты объектов энергетики на Ближнем Востоке, однако собеседники Politico отмечают, что такая опция может вызвать вопросы у саудовской стороны из-за чувствительности темы размещения американских сил.
По данным Politico, средняя цена бензина в США за последнюю неделю прибавила более 20 центов за галлон и приблизилась к 3,20 доллара, а дальнейшая динамика будет зависеть от того, сохранится ли риск перебоев поставок через Ормузский пролив и ударов по энергетической инфраструктуре.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США не смогут быстро компенсировать возможный дефицит нефти, пишут СМИ
4 марта, 09:45
4 марта, 09:45
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
