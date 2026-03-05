https://ria.ru/20260305/ssha-2078757663.html
США опровергли заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15
США опровергли заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15 - РИА Новости, 05.03.2026
США опровергли заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15
Заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15 ВВС США не соответствуют действительности, заявило в четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM). РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:56:00+03:00
2026-03-05T14:56:00+03:00
2026-03-05T15:02:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
f-15se
военная операция сша и израиля против ирана
иран
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973723609_0:313:2423:1676_1920x0_80_0_0_8c471a17914b245c46ebc98521ea08fd.jpg
https://ria.ru/20260305/katar-2078758387.html
сша
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973723609_0:0:2553:1915_1920x0_80_0_0_e2f5ce25541f8906aa297afd08c8290a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, тегеран (город), f-15se, военная операция сша и израиля против ирана, иран, вооруженные силы сша
В мире, США, Тегеран (город), F-15SE, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Вооруженные силы США
США опровергли заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15
CENTCOM опроверг заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15