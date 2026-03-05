Рейтинг@Mail.ru
США опровергли заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15
14:56 05.03.2026 (обновлено: 15:02 05.03.2026)
США опровергли заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15
Заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15 ВВС США не соответствуют действительности, заявило в четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM). РИА Новости, 05.03.2026
США опровергли заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15

Истребитель F-15
Истребитель F-15. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15 ВВС США не соответствуют действительности, заявило в четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Слухи, распространяющиеся в сети о крушении американского F-15E в Иране в среду, не имеют под собой оснований и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении командования в соцсети X.
Ранее в иранских СМИ и соцсетях появились сообщения о якобы сбитом американском истребителе на территории Ирана на фоне продолжающейся операции США против этой страны.
