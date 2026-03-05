В правительстве США назрел раскол из-за хода операции в Иране, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. В официальных кругах Соединенных Штатов назрели противоречия касательно хода операции в Иране - некоторые чиновники ставят в приоритет ход боевых действий, а другие переживают о влиянии конфликта на внутреннюю обстановку в стране, пишет The Atlantic со ссылкой на чиновников.
"Я побеседовал с нынешними и бывшими чиновниками США, причастными к принятию решений, которые описывали полное отсутствие планирования и противоречивые цели тех, кто обеспокоен военными действиями, и тех, кто больше обеспокоен внутриполитическими последствиями войны", - пишет журналист издания, отмечая, что никто из опрошенных не уполномочен обсуждать вопрос публично.
Более того, один чиновник утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа даже рассматривала ослабление санкций на экспорт нефти Ирана, чтобы уменьшить влияние конфликта на рост цен на топливо.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.