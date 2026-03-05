Рейтинг@Mail.ru
В правительстве США назрел раскол из-за хода операции в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/ssha-2078747580.html
В правительстве США назрел раскол из-за хода операции в Иране, пишут СМИ
В правительстве США назрел раскол из-за хода операции в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
В правительстве США назрел раскол из-за хода операции в Иране, пишут СМИ
В официальных кругах Соединенных Штатов назрели противоречия касательно хода операции в Иране - некоторые чиновники ставят в приоритет ход боевых действий, а... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:35:00+03:00
2026-03-05T14:35:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d895b233c90afa81a104ab8d034710.jpg
https://ria.ru/20260305/ssha-2078744065.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770086_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_c53b04babcd80fab016fe9c72fddb805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
В правительстве США назрел раскол из-за хода операции в Иране, пишут СМИ

Atlantic: в правительстве США назрел раскол из-за хода операции против Ирана

© REUTERS / Al DragoБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Al Drago
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. В официальных кругах Соединенных Штатов назрели противоречия касательно хода операции в Иране - некоторые чиновники ставят в приоритет ход боевых действий, а другие переживают о влиянии конфликта на внутреннюю обстановку в стране, пишет The Atlantic со ссылкой на чиновников.
"Я побеседовал с нынешними и бывшими чиновниками США, причастными к принятию решений, которые описывали полное отсутствие планирования и противоречивые цели тех, кто обеспокоен военными действиями, и тех, кто больше обеспокоен внутриполитическими последствиями войны", - пишет журналист издания, отмечая, что никто из опрошенных не уполномочен обсуждать вопрос публично.
Более того, один чиновник утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа даже рассматривала ослабление санкций на экспорт нефти Ирана, чтобы уменьшить влияние конфликта на рост цен на топливо.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
США находятся на ранней стадии операции против Ирана, заявил генсек НАТО
Вчера, 14:26
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала