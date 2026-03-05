Рейтинг@Mail.ru
США находятся на ранней стадии операции против Ирана, заявил генсек НАТО
14:26 05.03.2026 (обновлено: 14:28 05.03.2026)
США находятся на ранней стадии операции против Ирана, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью Рейтер, что США находятся на ранней стадии своей военной кампании против Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
США находятся на ранней стадии операции против Ирана, заявил генсек НАТО

Рютте: США находятся на ранней стадии своей военной кампании против Ирана

© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью Рейтер, что США находятся на ранней стадии своей военной кампании против Ирана.
"Очевидно, что сейчас мы находимся на ранней стадии этой кампании - сейчас четвертый или пятый день, например, с прошлой субботы - и будет трудно точно оценить, чем все это закончится в ближайшие недели", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе
Вчера, 14:24
 
