США находятся на ранней стадии операции против Ирана, заявил генсек НАТО
США находятся на ранней стадии операции против Ирана, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью Рейтер, что США находятся на ранней стадии своей военной кампании против Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
США находятся на ранней стадии операции против Ирана, заявил генсек НАТО
Рютте: США находятся на ранней стадии своей военной кампании против Ирана