Зеленский обеспокоен возможным сокращением поставок систем ПВО
Зеленский обеспокоен возможным сокращением поставок систем ПВО - РИА Новости, 05.03.2026
Зеленский обеспокоен возможным сокращением поставок систем ПВО
Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что США из-за конфликта на Ближнем Востоке могут сократить поставки средств ПВО Киеву. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:47:00+03:00
2026
Зеленский обеспокоен возможным сокращением поставок систем ПВО
Зеленский: США могут сократить поставки средств ПВО из-за ситуации с Ираном