США опоздали с эвакуацией персонала с Ближнего Востока, пишет Politico
10:17 05.03.2026
США опоздали с эвакуацией персонала с Ближнего Востока, пишет Politico
Власти США слишком поздно начали подготовку к эвакуации сотрудников дипломатических миссий и американских граждан с Ближнего Востока на фоне риска конфликта с...
в мире
сша
ближний восток
иран
марко рубио
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ближний восток
иран
США опоздали с эвакуацией персонала с Ближнего Востока, пишет Politico

Флаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Власти США слишком поздно начали подготовку к эвакуации сотрудников дипломатических миссий и американских граждан с Ближнего Востока на фоне риска конфликта с Ираном, сообщает издание Politico со ссылкой на действующих и бывших американских дипломатов.
По их словам, возможность войны не была секретом: США в течение нескольких недель наращивали военное присутствие в регионе и публично угрожали Ирану началом боевых действий.
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
США могут вести операцию против Ирана в течение ста дней, пишут СМИ
Вчера, 08:28
"Не было причин не готовить планы эвакуации персонала, пока всё это происходило, особенно учитывая, что Пентагон знал, какими могут быть вероятные ответные действия Ирана", - заявил бывший сотрудник госдепартамента, знакомый с работой консульских служб.
Как отмечает издание, демократы в комитете сената США по международным отношениям в этой связи направили госсекретарю Марко Рубио письмо с призывом принять "более конкретные меры" для содействия выезду американских граждан и сотрудников посольств, которые могут оказаться в зоне конфликта.
Законодатели также попросили объяснить, по каким критериям принимаются решения о сокращении персонала дипломатических миссий и какие варианты эвакуации рассматриваются, включая использование чартерных или военных самолётов на фоне частых закрытий воздушного пространства в регионе.
Кроме того, губернаторы нескольких штатов, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Иллинойс, обращались в госдепартамент за разъяснениями о судьбе американцев, находящихся на Ближнем Востоке и пытающихся покинуть регион.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ульянов призвал США и Израиль прекратить агрессию на Ближнем Востоке
4 марта, 18:56
 
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Марко Рубио, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
