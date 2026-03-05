США опоздали с эвакуацией персонала с Ближнего Востока, пишет Politico

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Власти США слишком поздно начали подготовку к эвакуации сотрудников дипломатических миссий и американских граждан с Ближнего Востока на фоне риска конфликта с Ираном, сообщает издание Politico со ссылкой на действующих и бывших американских дипломатов.
"Не было причин не готовить планы эвакуации персонала, пока всё это происходило, особенно учитывая, что Пентагон знал, какими могут быть вероятные ответные действия Ирана", - заявил бывший сотрудник госдепартамента, знакомый с работой консульских служб.
Как отмечает издание, демократы в комитете сената США по международным отношениям в этой связи направили госсекретарю Марко Рубио письмо с призывом принять "более конкретные меры" для содействия выезду американских граждан и сотрудников посольств, которые могут оказаться в зоне конфликта.
Законодатели также попросили объяснить, по каким критериям принимаются решения о сокращении персонала дипломатических миссий и какие варианты эвакуации рассматриваются, включая использование чартерных или военных самолётов на фоне частых закрытий воздушного пространства в регионе.
Кроме того, губернаторы нескольких штатов, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Иллинойс, обращались в госдепартамент за разъяснениями о судьбе американцев, находящихся на Ближнем Востоке и пытающихся покинуть регион.