США опоздали с эвакуацией персонала с Ближнего Востока, пишет Politico

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Власти США слишком поздно начали подготовку к эвакуации сотрудников дипломатических миссий и американских граждан с Ближнего Востока на фоне риска конфликта с Ираном, сообщает издание Politico со ссылкой на действующих и бывших американских дипломатов.