НЬЮ-ЙОРК, 5 мар – РИА Новости. Белый дом в соцсети Х опубликовал видеоподборку ударов по Ирану и использовал в ней кадры одной из игр серии Call of Duty.
Видео начинается с вставки из компьютерной игры, на которой персонаж вбивает в планшет координаты для ударов.
© СоцсетиБелый дом проиллюстрировал удары по Ирану кадрами из Call of Duty. Кадр и видео
© Соцсети
Белый дом проиллюстрировал удары по Ирану кадрами из Call of Duty. Кадр и видео
После – показаны уже кадры настоящих, не компьютерных, ударов по целям в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
21 февраля, 18:56