ВМС США скоро займутся эскортом судов через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военно-морские силы скоро начнут сопровождать суда через Ормузский пролив на фоне операции против Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков транспортных компаний из-за военных действий США и Израиля против Ирана.
"Ещё более значимым шагом станет момент, когда наступит подходящее время, а оно наступит довольно скоро, когда мы задействуем ВМС США для эскорта судов через Ормузский пролив", - сказал Райт каналу Fox News.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.