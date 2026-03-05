Рейтинг@Mail.ru
ВМС США скоро займутся эскортом судов через Ормузский пролив - РИА Новости, 05.03.2026
04:15 05.03.2026
ВМС США скоро займутся эскортом судов через Ормузский пролив
Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военно-морские силы скоро начнут сопровождать суда через Ормузский пролив на фоне операции против Ирана.
в мире
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
персидский залив
2026
в мире, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, иран, персидский залив
В мире, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Персидский залив
ВМС США скоро займутся эскортом судов через Ормузский пролив

Райт: американские ВМС займутся эскортом судов через Ормузский пролив

Нефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе
© AP Photo / Kamran Jebreili
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военно-морские силы скоро начнут сопровождать суда через Ормузский пролив на фоне операции против Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков транспортных компаний из-за военных действий США и Израиля против Ирана.
Эсминец Саханд ВМС Исламской Республики Иран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран нанес удары по десяти судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив
4 марта, 19:42
"Ещё более значимым шагом станет момент, когда наступит подходящее время, а оно наступит довольно скоро, когда мы задействуем ВМС США для эскорта судов через Ормузский пролив", - сказал Райт каналу Fox News.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Танкеры - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Движение танкеров в Ормузском проливе упало на 90 процентов
4 марта, 17:20
 
