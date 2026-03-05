ВМС США скоро займутся эскортом судов через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военно-морские силы скоро начнут сопровождать суда через Ормузский пролив на фоне операции против Ирана.

"Ещё более значимым шагом станет момент, когда наступит подходящее время, а оно наступит довольно скоро, когда мы задействуем ВМС США для эскорта судов через Ормузский пролив", - сказал Райт каналу Fox News.