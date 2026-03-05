У Пентагона нет данных о планах ЕС создать собственный ядерный арсенал

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты не имеют данных о планах Европы создать собственный ядерный арсенал, но считают разумным усиление роли Европы в системе ядерного сдерживания НАТО, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.

"Я не слышал заслуживающих доверия сообщений о том, что европейские правительства действительно думают о самостоятельном приобретении (ядерного арсенала - ред.) и нарушении своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия... С нашей точки зрения, с точки зрения министерства войны, было бы разумно придать ядерному сдерживанию НАТО более европейский характер", - сказал Колби во время выступления в Совете по международным делам.

Он отметил, что обсуждения в данный момент скорее ведутся об общем планировании военных структур НАТО.

"Это в некотором роде важно, но европейцам стоит взять на себя более активную роль. Я знаю, что Соединенное Королевство решило внести больший вклад в ядерное сдерживание НАТО. Я думаю, что есть и другие страны с потенциалом. Я думаю, что все подобное к лучшему", - добавил чиновник.

В ходе обсуждений ядерного сдерживания со странами Европы они обычно отказываются от услуг США , упоминая роль Франции , но, как утверждает Колби, ядерный потенциал Франции рассчитан только на защиту самой Франции.

"Я просто хочу сказать, что меня не очень беспокоит вся эта динамика, потому что я думаю, что мы можем адаптировать альянс в духе НАТО 3.0. Очевидно, мы просим европейцев активизировать свои усилия. Нам просто нужно быть практичнее", - добавил он.

Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания