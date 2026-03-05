Рейтинг@Mail.ru
У Пентагона нет данных о планах ЕС создать собственный ядерный арсенал - РИА Новости, 05.03.2026
01:30 05.03.2026
У Пентагона нет данных о планах ЕС создать собственный ядерный арсенал
в мире, франция, европа, россия, эммануэль макрон, нато, министерство обороны сша, евросоюз
У Пентагона нет данных о планах ЕС создать собственный ядерный арсенал

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты не имеют данных о планах Европы создать собственный ядерный арсенал, но считают разумным усиление роли Европы в системе ядерного сдерживания НАТО, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
"Я не слышал заслуживающих доверия сообщений о том, что европейские правительства действительно думают о самостоятельном приобретении (ядерного арсенала - ред.) и нарушении своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия... С нашей точки зрения, с точки зрения министерства войны, было бы разумно придать ядерному сдерживанию НАТО более европейский характер", - сказал Колби во время выступления в Совете по международным делам.
Он отметил, что обсуждения в данный момент скорее ведутся об общем планировании военных структур НАТО.
"Это в некотором роде важно, но европейцам стоит взять на себя более активную роль. Я знаю, что Соединенное Королевство решило внести больший вклад в ядерное сдерживание НАТО. Я думаю, что есть и другие страны с потенциалом. Я думаю, что все подобное к лучшему", - добавил чиновник.
В ходе обсуждений ядерного сдерживания со странами Европы они обычно отказываются от услуг США, упоминая роль Франции, но, как утверждает Колби, ядерный потенциал Франции рассчитан только на защиту самой Франции.
"Я просто хочу сказать, что меня не очень беспокоит вся эта динамика, потому что я думаю, что мы можем адаптировать альянс в духе НАТО 3.0. Очевидно, мы просим европейцев активизировать свои усилия. Нам просто нужно быть практичнее", - добавил он.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
