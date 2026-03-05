https://ria.ru/20260305/ssha-2078618736.html
Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа
Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Сенат США проголосовал против резолюции по ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа, сохранив за ним право самостоятельно принимать решения в рамках операции против Ирана, свидетельствуют итоги процедурного голосования.
Предложенная группой сенаторов-демократов инициатива по сдерживанию военных шагов Трампа
в Иране
не получила одобрения в рамках процедурного голосования: против нее высказались 52 сенатора, в то время как поддержку выразили 48 законодателей.
Согласно тексту резолюции, с которым ознакомилось РИА Новости, документ накладывал запрет на ведение боевых действий против Ирана без прямого санкционирования со стороны конгресса. В случае отсутствия официального одобрения законодателей, президенту предписывалось в течение 30 дней прекратить любое не согласованное с парламентом участие американских войск в вооруженном конфликте.
При этом документ сохранял за Трампом право на оперативное применение силы без предварительного одобрения в исключительных случаях, а именно: для отражения немедленной угрозы или прямого нападения на Соединенные Штаты, их территории, граждан или вооруженные силы.
После ударов США
и Израиля
по Ирану десятки демократов в конгрессе подвергли резкой критике действия администрации Трампа, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.