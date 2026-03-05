Рейтинг@Mail.ru
Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа - РИА Новости, 05.03.2026
00:59 05.03.2026
Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа
Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа - РИА Новости, 05.03.2026
Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа
Сенат США проголосовал против резолюции по ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа, сохранив за ним право самостоятельно принимать решения в... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп
Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа

Сенат отказался ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Вид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Сенат США проголосовал против резолюции по ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа, сохранив за ним право самостоятельно принимать решения в рамках операции против Ирана, свидетельствуют итоги процедурного голосования.
Предложенная группой сенаторов-демократов инициатива по сдерживанию военных шагов Трампа в Иране не получила одобрения в рамках процедурного голосования: против нее высказались 52 сенатора, в то время как поддержку выразили 48 законодателей.
Согласно тексту резолюции, с которым ознакомилось РИА Новости, документ накладывал запрет на ведение боевых действий против Ирана без прямого санкционирования со стороны конгресса. В случае отсутствия официального одобрения законодателей, президенту предписывалось в течение 30 дней прекратить любое не согласованное с парламентом участие американских войск в вооруженном конфликте.
При этом документ сохранял за Трампом право на оперативное применение силы без предварительного одобрения в исключительных случаях, а именно: для отражения немедленной угрозы или прямого нападения на Соединенные Штаты, их территории, граждан или вооруженные силы.
После ударов США и Израиля по Ирану десятки демократов в конгрессе подвергли резкой критике действия администрации Трампа, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреИранСШАИзраильДональд Трамп
 
 
