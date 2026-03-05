Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Сенат США проголосовал против резолюции по ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа, сохранив за ним право самостоятельно принимать решения в рамках операции против Ирана, свидетельствуют итоги процедурного голосования.

Предложенная группой сенаторов-демократов инициатива по сдерживанию военных шагов Трампа Иране не получила одобрения в рамках процедурного голосования: против нее высказались 52 сенатора, в то время как поддержку выразили 48 законодателей.

Согласно тексту резолюции, с которым ознакомилось РИА Новости, документ накладывал запрет на ведение боевых действий против Ирана без прямого санкционирования со стороны конгресса. В случае отсутствия официального одобрения законодателей, президенту предписывалось в течение 30 дней прекратить любое не согласованное с парламентом участие американских войск в вооруженном конфликте.

При этом документ сохранял за Трампом право на оперативное применение силы без предварительного одобрения в исключительных случаях, а именно: для отражения немедленной угрозы или прямого нападения на Соединенные Штаты, их территории, граждан или вооруженные силы.

После ударов США Израиля по Ирану десятки демократов в конгрессе подвергли резкой критике действия администрации Трампа, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом.