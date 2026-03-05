Рейтинг@Mail.ru
12:42 05.03.2026 (обновлено: 12:54 05.03.2026)
Песков прокомментировал ситуацию с СПГ

Песков: у России есть СПГ и рынки, которые проявляют заинтересованность

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США предлагают дорогой товар, у России есть свой товар и рынки, которые проявляют заинтересованность в поставках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации с поставками СПГ.
"Американцы предлагают дорогой товар, у нас есть свой товар, есть рынки, которые проявляют заинтересованность. Поэтому здесь каждый действует в угоду своим собственным интересам", - сказал Песков.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться.
