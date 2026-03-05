Песков прокомментировал ситуацию с СПГ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США предлагают дорогой товар, у России есть свой товар и рынки, которые проявляют заинтересованность в поставках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации с поставками СПГ.