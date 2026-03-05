Рейтинг@Mail.ru
Расчет БПЛА "Южан" за неделю уничтожил три артиллерийских орудия ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 05.03.2026
Расчет БПЛА "Южан" за неделю уничтожил три артиллерийских орудия ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Три артиллерийских орудия ВСУ за неделю было выявлено и уничтожено в городской застройке города Константиновка в ДНР, рассказал РИА Новости начальник расчета ФПВ самолетного типа 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки с позывным "Юрист".
"За последнюю неделю в населенном пункте Константиновка разведкой было обнаружено три артиллерийских орудия, все три были успешно уничтожены. Артиллерийские орудия находились в жилой застройке в населенном пункте", – сообщил "Юрист".
Собеседник агентства отметил, цели в жилой городской застройке прицельно уничтожали беспилотниками "Молния-2" и "Молния-2Т", что позволило избежать ущерба для мирного населения.
