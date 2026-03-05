Расчет БПЛА "Южан" за неделю уничтожил три артиллерийских орудия ВСУ

ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Три артиллерийских орудия ВСУ за неделю было выявлено и уничтожено в городской застройке города Константиновка в ДНР, рассказал РИА Новости начальник расчета ФПВ самолетного типа 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки с позывным "Юрист".