Рейтинг@Mail.ru
Расчеты дронов уничтожили средства связи ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/spetsoperatsiya-2078635683.html
Расчеты дронов уничтожили средства связи ВСУ в Сумской области
Расчеты дронов уничтожили средства связи ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.03.2026
Расчеты дронов уничтожили средства связи ВСУ в Сумской области
Расчеты дронов группировки войск "Север" уничтожили средства связи, опорные пункты и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T05:07:00+03:00
2026-03-05T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077222873_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_c9b8f91be76cd395110c74ef4648d047.jpg
https://ria.ru/20260302/svo-2077849382.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077222873_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_e6af8402e752468fb3885bf32d019480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Расчеты дронов уничтожили средства связи ВСУ в Сумской области

Дроны группировки "Север" уничтожили связь и опорники ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Молния-2"
Боевая работа расчета БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА "Молния-2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Расчеты дронов группировки войск "Север" уничтожили средства связи, опорные пункты и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты войск беспилотных систем в составе 352 мотострелкового полка группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили средства связи, опорные пункты и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
2 марта, 12:08
В российском военном ведомстве отметили, что военнослужащие ВС РФ используют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры.
"Расчеты подразделений БПЛА не пользуются западными средствами связи. Отключение "Starlink" не повлияло на работу управления БПЛА различного типа. Наши средства связи позволяют выполнять поставленные задачи, ведя постоянный контроль, наблюдение и уничтожение противника", - подтвердил оператор БПЛА группировки "Север" с позывным "Катран".
Уничтожение живой силы и опорных пунктов противника снижает боеготовность подразделений ВСУ, благодаря чему военнослужащие группировки "Север" продолжают расширение буферной зоны безопасности, подытожили в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала