Расчеты дронов уничтожили средства связи ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Расчеты дронов группировки войск "Север" уничтожили средства связи, опорные пункты и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты войск беспилотных систем в составе 352 мотострелкового полка группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили средства связи, опорные пункты и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что военнослужащие ВС РФ используют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры.

"Расчеты подразделений БПЛА не пользуются западными средствами связи. Отключение "Starlink" не повлияло на работу управления БПЛА различного типа. Наши средства связи позволяют выполнять поставленные задачи, ведя постоянный контроль, наблюдение и уничтожение противника", - подтвердил оператор БПЛА группировки "Север" с позывным "Катран".