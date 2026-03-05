https://ria.ru/20260305/spetsoperatsiya-2078635683.html
Расчеты дронов уничтожили средства связи ВСУ в Сумской области
Расчеты дронов группировки войск "Север" уничтожили средства связи, опорные пункты и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.03.2026
Расчеты дронов уничтожили средства связи ВСУ в Сумской области
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Расчеты дронов группировки войск "Север" уничтожили средства связи, опорные пункты и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты войск беспилотных систем в составе 352 мотострелкового полка группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили средства связи, опорные пункты и живую силу подразделений ВСУ
в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве отметили, что военнослужащие ВС РФ используют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры.
"Расчеты подразделений БПЛА не пользуются западными средствами связи. Отключение "Starlink" не повлияло на работу управления БПЛА различного типа. Наши средства связи позволяют выполнять поставленные задачи, ведя постоянный контроль, наблюдение и уничтожение противника", - подтвердил оператор БПЛА группировки "Север" с позывным "Катран".
Уничтожение живой силы и опорных пунктов противника снижает боеготовность подразделений ВСУ, благодаря чему военнослужащие группировки "Север" продолжают расширение буферной зоны безопасности, подытожили в Минобороны России.