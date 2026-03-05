Бойцы "Ахмата" показали прибор для уничтожения мин с эффектом Доплера

КУРСК, 5 мар - РИА Новости. Российские бойцы придумали прибор, при помощи которого дистанционно разминируют мины с эффектом Доплера, сообщил РИА Новости сапер батальона "Каштан" спецназа "Ахмат" с позывным "Лев".

Ранее замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник рассказал РИА Новости, что украинские военные начали применение мин на радиовзрывателях с эффектом Доплера.

"Противник очень много применяет мин с электронными датчиками, с "джониками", такая плата, которая может реагировать на переворот, на изменение магнитного поля и на вибрацию. Таких очень много, но мы тоже не стоим на месте, есть у нас прибор, так называемый "генератор помех", - рассказал сапер.

Он пояснил, что прибор относительно небольшой и свободно помещается в рюкзак.