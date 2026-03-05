Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Ахмата" показали прибор для уничтожения мин с эффектом Доплера
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
04:35 05.03.2026
Бойцы "Ахмата" показали прибор для уничтожения мин с эффектом Доплера
2026
КУРСК, 5 мар - РИА Новости. Российские бойцы придумали прибор, при помощи которого дистанционно разминируют мины с эффектом Доплера, сообщил РИА Новости сапер батальона "Каштан" спецназа "Ахмат" с позывным "Лев".
Ранее замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник рассказал РИА Новости, что украинские военные начали применение мин на радиовзрывателях с эффектом Доплера.
Военнослужащие разминируют местность в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Российские военные ломают стереотип "сапер ошибается один раз"
22 января, 06:05
"Противник очень много применяет мин с электронными датчиками, с "джониками", такая плата, которая может реагировать на переворот, на изменение магнитного поля и на вибрацию. Таких очень много, но мы тоже не стоим на месте, есть у нас прибор, так называемый "генератор помех", - рассказал сапер.
Он пояснил, что прибор относительно небольшой и свободно помещается в рюкзак.
"Если установлена такая мина и датчик цели у нее на эффекте Доплера основан, то такую мину просто так обнаружить невозможно… Но вот придумали такой прибор - генератор помех. Мы его включаем, и на расстоянии 140 метров мина выпрыгивает и автоматически разминируется", - уточнил "Лев".
