СП выявила недостаточную результативность реализации проекта "Чистая вода"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ после аудита реализации федпроекта "Чистая вода" установила недостаточную результативность: почти 30% средств из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения потрачены без результата, говорится в материалах.

"Счетная палата провела анализ результатов реализации федерального проекта "Чистая вода". Он показал, что из 137,6 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, более 38 млрд рублей (27,8%) израсходованы без достижения результата - на момент завершения проекта (на 31 декабря 2024 года) 119 объектов водоснабжения в 56 регионах, на софинансирование которых были направлены федеральные ресурсы, остались не достроены. Из них по состоянию на 22 декабря 2025 года не завершено 85 объектов в 46 регионах", - говорится в материалах.

Согласно итоговому отчету Минстроя России , с 2021 по 2024 год общий объем расходов на реализацию федерального проекта "Чистая вода" составил 147,5 миллиарда рублей, из них 86,2% - средства федерального бюджета. По состоянию на 1 января 2025 года уровень исполнения расходов составил 83,5% объема, предусмотренного паспортом проекта, что обусловлено недостаточным привлечением внебюджетных средств, отмечает Счетная палата.

"С 2025 года мероприятия по модернизации систем водоснабжения реализуются в рамках нового федерального проекта - "Модернизация коммунальной инфраструктуры". При этом система показателей ФП "МКИ" не обеспечивает непрерывность и преемственность показателей ФП "Чистая вода" и не позволяет оценить качественные изменения коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения", - говорится в материалах.

В частности, в новом проекте нет показателей по наличию незаконченных объектов водоснабжения, что не позволяет контролировать завершение строительства и делать выводы о результативности использования бюджетных средств, указывает ведомство. "Кроме того, в проекте отсутствуют показатели, характеризующие фактическое использование построенных объектов водоснабжения и применение типовой проектной документации при строительстве коммунальной инфраструктуры", - добавили в Счетной палате.

"Также Счетная палата обратила внимание на недостатки в правилах предоставления и распределения субсидий регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Так, при расчете размера субсидий не учитываются параметры, характеризующие фактическую ситуацию в сфере водоснабжения", - отмечается в материалах.

Счетная палата подготовила ряд рекомендаций, среди них - рекомендация правительству РФ внести корректировки в правила предоставления субсидий регионам, а также доработать состав целевых показателей федерального проекта - "Модернизация коммунальной инфраструктуры", отразив в них, например, долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой, и долю завершенных объектов водоснабжения с федеральным финансированием.

"Кроме того, Счетная палата предложила Минстрою России совместно с регионами - участниками ФП "Чистая вода" разработать "дорожную карту" по завершению строительства и вводу в эксплуатацию всех объектов водоснабжения, незаконченных в рамках реализации проекта", - добавили в Счетной палате.

В свою очередь, Минстрой сообщил, что достижение установленных национальным проектом показателей подтверждено Роспотребнадзором . "Всего с 2019 по 2024 гг. завершены работы на 1474 объектах. Благодаря проекту доля жителей, обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения, на сегодняшний день составляет 89,2%, а для городов этот показатель вырос до 95,4%", - отмечается в комментарии министерства, который прилагался в материалах.