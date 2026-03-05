Рейтинг@Mail.ru
09:52 05.03.2026 (обновлено: 13:49 05.03.2026)
Путин утвердил перечень поручений в социальной сфере
Путин утвердил перечень поручений в социальной сфере
Владимир Путин по итогам декабрьского заседания СПЧ утвердил перечень поручений в социальной сфере, включая меры по поддержке участников СВО. РИА Новости, 05.03.2026
общество, россия, владимир путин
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин по итогам декабрьского заседания СПЧ утвердил перечень поручений в социальной сфере, включая меры по поддержке участников СВО.
Президент поставил задачу дать кредитные каникулы бойцам, отражавшим атаки ВСУ на приграничье. Также необходимо уточнить категории детей погибших военных, имеющих право на выплаты.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Путин подписал закон о предоставлении отпуска ветеранам СВО
20 февраля, 23:02
Другие поручения:
  • представить предложения, как можно использовать дроны для оценки ущерба жилью в новых регионах и приграничье;
  • поверить качество предоставления социальных услуг;
  • развивать систему паллиативной помощи людям с тяжелыми хроническими болезнями;
  • предотвращать фиктивное трудоустройство инвалидов;
  • проанализировать штрафы для самозанятых и при необходимости ограничить их;
  • изучить предложения о развитии института присяжных, включая усиление ответственности за вмешательство в их работу;
  • рассмотреть ограничения на передвижение электровелосипедов по тротуарам.
Путин: графики работы детсадов и продленки в школах нужно выстраивать с учетом занятости родителей - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин обсудил с правительством развитие системы образования
4 марта, 16:48
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
