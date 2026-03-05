Путин утвердил перечень поручений в социальной сфере

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин по итогам декабрьского заседания СПЧ утвердил перечень поручений в социальной сфере, включая меры по поддержке участников СВО.
Президент поставил задачу дать кредитные каникулы бойцам, отражавшим атаки ВСУ на приграничье. Также необходимо уточнить категории детей погибших военных, имеющих право на выплаты.
Другие поручения:
- представить предложения, как можно использовать дроны для оценки ущерба жилью в новых регионах и приграничье;
- поверить качество предоставления социальных услуг;
- развивать систему паллиативной помощи людям с тяжелыми хроническими болезнями;
- предотвращать фиктивное трудоустройство инвалидов;
- проанализировать штрафы для самозанятых и при необходимости ограничить их;
- изучить предложения о развитии института присяжных, включая усиление ответственности за вмешательство в их работу;
- рассмотреть ограничения на передвижение электровелосипедов по тротуарам.