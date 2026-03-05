Рейтинг@Mail.ru
14:34 05.03.2026
Президент ЦАР заявил о желании улучшить сотрудничество с Россией
Президент ЦАР заявил о желании улучшить сотрудничество с Россией
Президент ЦАР Арканж Туадера заявил о желании улучшать сотрудничество с Россией в сфере безопасности, экономики и образования. РИА Новости, 05.03.2026
Президент ЦАР заявил о желании улучшить сотрудничество с Россией

Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент ЦАР Арканж Туадера заявил о желании улучшать сотрудничество с Россией в сфере безопасности, экономики и образования.
"Я хотел бы улучшать наше сотрудничество в сфере безопасности, но также по таким сюжетам, как экономика, образование, гуманитарные вопросы", - заявил лидер африканской страны в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
