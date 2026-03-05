https://ria.ru/20260305/sotrudnichestvo-2078746604.html
Президент ЦАР заявил о желании улучшить сотрудничество с Россией
Президент ЦАР заявил о желании улучшить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 05.03.2026
Президент ЦАР заявил о желании улучшить сотрудничество с Россией
Президент ЦАР Арканж Туадера заявил о желании улучшать сотрудничество с Россией в сфере безопасности, экономики и образования. РИА Новости, 05.03.2026
Президент ЦАР заявил о желании улучшить сотрудничество с Россией
Туадера заявил о желании улучшить сотрудничество ЦАР и РФ в сфере безопасности