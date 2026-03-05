Рейтинг@Mail.ru
СМИ: иранские дроны "Шахед" преодолевают американские системы ПВО
05.03.2026
СМИ: иранские дроны "Шахед" преодолевают американские системы ПВО
Иранские дроны-камикадзе "Шахед" преодолевают американские системы ПВО, а борьба с ними обходится во много миллионов долларов
СМИ: иранские дроны "Шахед" преодолевают американские системы ПВО

CNBC: иранские дроны-камикадзе "Шахед" преодолевают системы ПВО США

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Иранские дроны-камикадзе "Шахед" преодолевают американские системы ПВО, а борьба с ними обходится во много миллионов долларов, говорится в материале американского телеканала CNBC.
"Американским союзникам удалось перехватить подавляющее большинство атакующих дронов при помощи предоставленных США оборонных систем, таких как ракеты Patriot, многие "Шахеды" все же смогли поразить свои цели", - говорится в материале.
В частности, министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило 3 марта, что с начала боевых действий 65 из 941 иранского дрона попали по портам, аэропортам, гостиницам и центрам обработки данных.
"Открытые оценки предполагают, что дроны "Шахед" могут стоить от 20 до 50 тысяч долларов… Между тем, системы ПВО, которые применяют страны Залива и Израиль, стоят от 3 до 12 миллионов долларов за ракету", - отмечается в статье.
По оценкам американской стороны, с начала конфликта по состоянию на 3 марта иранцы запустили более двух тысяч таких дронов. Эксперты полагают, что страна располагает большими запасами этих снарядов и может производить их сотнями каждую неделю, сообщает телеканал.
Эксперт по Ближнему Востоку исследовательского центра "Атлантический совет" Хосе Пелайо считает реальной угрозу истощения запасов ракет ПВО в странах Персидского залива в ходе борьбы с такими БПЛА. Если массированные налеты дронов со стороны Ирана и его союзников, таких как движение "Хезобллах" и хуситы, продолжатся, то речь может идти о днях, приводит его мнение CNBC.
Эксперт другой Центра военно-морских исследований Майкл Коннел напомнил в этой связи, что США на примере применения "Шахедов" в украинском конфликте тоже пришли к выводу об их эффективности и сделали собственный клон. Он был впервые применен против Ирана.
По информации ряда американских СМИ президент США Дональд Трамп в пятницу планирует встретиться в Белом доме с представителями крупных компаний американского ВПК, чтобы обсудить с ними интенсификацию поставок боеприпасов.
При этом Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявляли, что США обладают практически "бесконечным" запасом боеприпасов и готовы продолжать конфликт столько, сколько понадобится для победы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
