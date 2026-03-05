СМИ: иранские дроны "Шахед" преодолевают американские системы ПВО

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Иранские дроны-камикадзе "Шахед" преодолевают американские системы ПВО, а борьба с ними обходится во много миллионов долларов, говорится в материале американского Иранские дроны-камикадзе "Шахед" преодолевают американские системы ПВО, а борьба с ними обходится во много миллионов долларов, говорится в материале американского телеканала CNBC

"Американским союзникам удалось перехватить подавляющее большинство атакующих дронов при помощи предоставленных США оборонных систем, таких как ракеты Patriot, многие "Шахеды" все же смогли поразить свои цели", - говорится в материале.

В частности, министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило 3 марта, что с начала боевых действий 65 из 941 иранского дрона попали по портам, аэропортам, гостиницам и центрам обработки данных.

"Открытые оценки предполагают, что дроны "Шахед" могут стоить от 20 до 50 тысяч долларов… Между тем, системы ПВО, которые применяют страны Залива и Израиль , стоят от 3 до 12 миллионов долларов за ракету", - отмечается в статье.

По оценкам американской стороны, с начала конфликта по состоянию на 3 марта иранцы запустили более двух тысяч таких дронов. Эксперты полагают, что страна располагает большими запасами этих снарядов и может производить их сотнями каждую неделю, сообщает телеканал.

Эксперт другой Центра военно-морских исследований Майкл Коннел напомнил в этой связи, что США на примере применения "Шахедов" в украинском конфликте тоже пришли к выводу об их эффективности и сделали собственный клон. Он был впервые применен против Ирана.

По информации ряда американских СМИ президент США Дональд Трамп в пятницу планирует встретиться в Белом доме с представителями крупных компаний американского ВПК, чтобы обсудить с ними интенсификацию поставок боеприпасов.

При этом Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявляли, что США обладают практически "бесконечным" запасом боеприпасов и готовы продолжать конфликт столько, сколько понадобится для победы.