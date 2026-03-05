Рейтинг@Mail.ru
10:23 05.03.2026
СМИ: надежды Украины на быстрое вступление в ЕС были развеяны
СМИ: надежды Украины на быстрое вступление в ЕС были развеяны
СМИ: надежды Украины на быстрое вступление в ЕС были развеяны

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Надежды Украины на быстрое вступление в ЕС были развеяны, пишет издание Politico.
"Надежды Украины на ускоренное вступление в ЕС были развеяны на ужине в Брюсселе, когда послы ЕС сообщили... что страны-члены не примут спорное предложение ЕК об "обратном расширении", - говорится в публикации.
По данным издания, один неназванный дипломат охарактеризовал атмосферу встречи "нормальной", но добавил, что послание из столиц об "обратном расширении" было прямолинейным.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. Президент Сербии Александр Вучич предположил, что вступление Украины в Евросоюз с начала 2027 года является частью плана урегулирования на текущих переговорах, и что этот пункт не поддержит ряд европейских стран. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал "труднодостижимым" желание Зеленского насчет присоединения к ЕС к 2027 году.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Фицо пригрозил Зеленскому блокировкой кредита для Украины
4 марта, 15:05
 
