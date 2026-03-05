Зеленский пытается быть как Трамп, но ему не хватает мозгов, заявил Слуцкий

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается в своей риторике подражать президенту США Дональду Трампу в расчете, что ему всё сойдет с рук, но главе киевского режима не хватает масштаба личности и мозгов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.