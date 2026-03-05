Зеленский пытается быть как Трамп, но ему не хватает мозгов, заявил Слуцкий

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается в своей риторике подражать президенту США Дональду Трампу в расчете, что ему всё сойдет с рук, но главе киевского режима не хватает масштаба личности и мозгов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от Евросоюза для Украины. Глава киевского режима также заявил, что не хочет восстанавливать работоспособность нефтепровода "Дружба", потому что возобновление поставок нефти поможет победить на выборах Орбану.
Он отметил, что Зеленский хамски и нагло угрожает "разобраться" бандитскими методами с легитимным - в отличие от самого "укрофюрера" - лидером государства Виктором Орбаном.
"Мол, если премьер Венгрии продолжит блокировать выделение украинскому режиму кредита на 90 миллиардов евро, с ним будут разговаривать ВСУ "на своем языке". Более того, как сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гуйяш, Украина не разрешила венгерским экспертам проверить нефтепровод "Дружба". Будапешт предупредил, что будет добиваться снятия нефтяной блокады и, пока это не произойдет, не одобрит ни одно решение Брюсселя в пользу Киева", - рассказал глава думского комитета.
По словам Слуцкого, Зеленский продолжает заниматься откровенным шантажом и энергетическим терроризмом.