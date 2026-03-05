Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается быть как Трамп, но ему не хватает мозгов, заявил Слуцкий - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/slutskiy-2078863794.html
Зеленский пытается быть как Трамп, но ему не хватает мозгов, заявил Слуцкий
Зеленский пытается быть как Трамп, но ему не хватает мозгов, заявил Слуцкий - РИА Новости, 05.03.2026
Зеленский пытается быть как Трамп, но ему не хватает мозгов, заявил Слуцкий
Владимир Зеленский пытается в своей риторике подражать президенту США Дональду Трампу в расчете, что ему всё сойдет с рук, но главе киевского режима не хватает... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:29:00+03:00
2026-03-05T21:29:00+03:00
в мире
венгрия
украина
сша
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_8916c5c993a0fb8bfc5e5e9e27ebe184.jpg
https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078856355.html
https://ria.ru/20260305/tramp-2078853221.html
венгрия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20ae74aeb85a5e44d65b1519158375ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, США, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский пытается быть как Трамп, но ему не хватает мозгов, заявил Слуцкий

Слуцкий: Зеленский пытается быть похожим на Трампа, но масштаб личности подкачал

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается в своей риторике подражать президенту США Дональду Трампу в расчете, что ему всё сойдет с рук, но главе киевского режима не хватает масштаба личности и мозгов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от Евросоюза для Украины. Глава киевского режима также заявил, что не хочет восстанавливать работоспособность нефтепровода "Дружба", потому что возобновление поставок нефти поможет победить на выборах Орбану.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Мерзкий монстр". Выпад Зеленского в адрес Орбана разозлил журналиста
Вчера, 20:29
"Политический паяц пытается в своей риторике пародировать Трампа в расчете, что ему все сойдет с рук. Но на деле выходит дешевая карикатура. Масштаб личности явно "подкачал". И, безусловно, Зеленскому не хватает мозгов для анализа как мирового контекста, так и "законов бумеранга", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что Зеленский хамски и нагло угрожает "разобраться" бандитскими методами с легитимным - в отличие от самого "укрофюрера" - лидером государства Виктором Орбаном.
"Мол, если премьер Венгрии продолжит блокировать выделение украинскому режиму кредита на 90 миллиардов евро, с ним будут разговаривать ВСУ "на своем языке". Более того, как сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гуйяш, Украина не разрешила венгерским экспертам проверить нефтепровод "Дружба". Будапешт предупредил, что будет добиваться снятия нефтяной блокады и, пока это не произойдет, не одобрит ни одно решение Брюсселя в пользу Киева", - рассказал глава думского комитета.
По словам Слуцкого, Зеленский продолжает заниматься откровенным шантажом и энергетическим терроризмом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Вчера, 20:06
 
В миреВенгрияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампГосдума РФВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала