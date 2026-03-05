Рейтинг@Mail.ru
Следователи установили картину убийства медсестры в свердловском Рефтинском - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/sk-2078868321.html
Следователи установили картину убийства медсестры в свердловском Рефтинском
Следователи установили картину убийства медсестры в свердловском Рефтинском - РИА Новости, 05.03.2026
Следователи установили картину убийства медсестры в свердловском Рефтинском
Следователи установили картину произошедшего в больнице Рефтинского, где в среду была убита медсестра, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:07:00+03:00
2026-03-05T22:07:00+03:00
происшествия
свердловская область
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260305/tsalikov-2078783783.html
https://ria.ru/20260305/rossiya-2078783316.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи установили картину убийства медсестры в свердловском Рефтинском

В СК установили картину убийства медсестры в свердловском Рефтинском

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Следователи установили картину произошедшего в больнице Рефтинского, где в среду была убита медсестра, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области.
В четверг в ведомстве сообщали, что в результате нападения с ножом в больнице свердловского поселка Рефтинский погибла медсестра. Подозреваемым стал ее бывший супруг, он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Руслан Цаликов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова
Вчера, 15:59
Следствие установило, что около 15.00 часов мужчина прошел в больницу, поднявшись на второй этаж, где после недавнего ремонта еще не вели прием пациентов, и направился к комнате медсестер, при себе у него был колюще-режущий предмет. В комнате в этот момент находились погибшая и ее коллега.
"Мужчина взломал закрытую дверь в данное помещение и сразу стал предъявлять претензии своей бывшей супруге на фоне сложившихся между ними в последнее время конфликтных отношений. В ходе завязавшегося диалога на повышенных тонах мужчина выхватил имеющийся у него колюще-режущий предмет и стал причинять им ранения потерпевшей", - говорится в сообщении.
Вторая женщина пыталась его остановить, но он продолжил наносить удары, а затем скрылся с места происшествия. Коллеги пострадавшей начали оказывать ей медицинскую помощь, но спасти ей жизнь не смогли.
На допросе подозреваемый сообщил, что "случилась критическая ситуация", после чего он пришел к убитой на работу, "не сдержался и нанес ей ножевые раны, несовместимые с жизнью", следует из видео допроса опубликованного СК.
В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные мероприятия, отметили в СК.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщал, что подозреваемый ранее был неоднократно судим и обижен на бывшую супругу из за расставания. У погибшей осталось шестеро детей, они переданы ее сестре, отмечал Горелых.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Бывший первый замминистра обороны Цаликов задержан, сообщили в СК
Вчера, 15:58
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала