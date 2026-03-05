Следователи установили картину убийства медсестры в свердловском Рефтинском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Следователи установили картину произошедшего в больнице Рефтинского, где в среду была убита медсестра, сообщает Следователи установили картину произошедшего в больнице Рефтинского, где в среду была убита медсестра, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области.

В четверг в ведомстве сообщали, что в результате нападения с ножом в больнице свердловского поселка Рефтинский погибла медсестра. Подозреваемым стал ее бывший супруг, он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Следствие установило, что около 15.00 часов мужчина прошел в больницу, поднявшись на второй этаж, где после недавнего ремонта еще не вели прием пациентов, и направился к комнате медсестер, при себе у него был колюще-режущий предмет. В комнате в этот момент находились погибшая и ее коллега.

"Мужчина взломал закрытую дверь в данное помещение и сразу стал предъявлять претензии своей бывшей супруге на фоне сложившихся между ними в последнее время конфликтных отношений. В ходе завязавшегося диалога на повышенных тонах мужчина выхватил имеющийся у него колюще-режущий предмет и стал причинять им ранения потерпевшей", - говорится в сообщении

Вторая женщина пыталась его остановить, но он продолжил наносить удары, а затем скрылся с места происшествия. Коллеги пострадавшей начали оказывать ей медицинскую помощь, но спасти ей жизнь не смогли.

На допросе подозреваемый сообщил, что "случилась критическая ситуация", после чего он пришел к убитой на работу, "не сдержался и нанес ей ножевые раны, несовместимые с жизнью", следует из видео допроса опубликованного СК

В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные мероприятия, отметили в СК.