СК: члены созданного Цаликовым сообщества отмывали бюджетные деньги
СК: члены созданного Цаликовым сообщества отмывали бюджетные деньги - РИА Новости, 05.03.2026
СК: члены созданного Цаликовым сообщества отмывали бюджетные деньги
Участники созданного бывшим заместителем министра обороны России Русланом Цаликовым преступного сообщества в 2017-2024 годах похищали бюджетные деньги и... РИА Новости, 05.03.2026
происшествия
россия
руслан цаликов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
СК: члены созданного Цаликовым сообщества отмывали бюджетные деньги
СК: члены созданного Цаликовым сообщества похищали и отмывали бюджетные деньги