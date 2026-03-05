Рейтинг@Mail.ru
Цаликова обвиняют по 12 эпизодам растраты, сообщили в СК - РИА Новости, 05.03.2026
16:04 05.03.2026 (обновлено: 17:54 05.03.2026)
Цаликова обвиняют по 12 эпизодам растраты, сообщили в СК
Бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову предъявлено обвинение по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову предъявлено обвинение по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Цаликову предъявлено обвинение по части третьей статьи 210 УК России ("Создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения"), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 160 УК России ("Растрата"), частью четвертой статьи 174.1 УК Росии ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК России ("Получение взятки")", — сказала она.
Руслан Цаликов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Против бывшего первого замминистра обороны возбудили уголовное дело
Вчера, 15:56
 
ПроисшествияРоссияРуслан ЦаликовСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
