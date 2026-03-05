Цаликова обвиняют по 12 эпизодам растраты, сообщили в СК

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову предъявлено обвинение по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.