Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег - РИА Новости, 05.03.2026
10:26 05.03.2026 (обновлено: 16:08 05.03.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Снег в Москве растает ближе к середине апреля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 05.03.2026
общество, москва, снегопад в москве, погода
Общество, Москва, Снегопад в Москве, Погода
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Снег в Москве растает ближе к середине апреля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Думаю, что первая половина апреля, ближе к середине. Потому что, вот обращу ваше внимание, в первые числа марта высота снежного покрова уменьшилась сразу очень значительно: на 18 сантиметров. По данным метеостанции ВДНХ, с 72 до 54 сантиметров. Затем за следующие двое суток, с 3 по 4 марта, — только на три сантиметра", — рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, когда растает снег в Москве.
Синоптик отметил, что в оставшиеся дни снежный покров, скорее всего, не увеличится и будет оставаться на таком же уровне — около полуметра.
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве
1 марта, 09:48
 
