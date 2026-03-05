https://ria.ru/20260305/sinoptik-2078668810.html
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Снег в Москве растает ближе к середине апреля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 05.03.2026
Шувалов: снег в Москве растает ближе к середине апреля