Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Снег в Москве растает ближе к середине апреля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что в оставшиеся дни снежный покров, скорее всего, не увеличится и будет оставаться на таком же уровне — около полуметра.