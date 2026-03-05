Группировки Ирака будут действовать против Европы при ее вовлечении в войну

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировки в составе "Сил исламского сопротивления Ирака" заявили, что будут действовать против европейских стран на территории Ирака и региона в случае их вовлечения в войну против Ирана.
"Противник в лице сионистов (Израиля - ред.) и США продолжает вербовать союзников против Исламской Республики и региона и просит некоторые европейские страны участвовать в этой несправедливой войне. Поэтому все те страны, которые примут участие в боях, будут считаться противником", - говорится в заявлении сил сопротивления, опубликованном в соцсетях.
Согласно релизу, вооруженные силы этих стран и объекты в сфере их интересов в Ираке и в регионе "станут законной целью" сопротивления.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью телеканалу Newsmax, что альянс подготовился к возможному задействованию статьи 5 договора организации о коллективной обороне в контексте войны против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.