Рейтинг@Mail.ru
Группировки Ирака будут действовать против Европы при ее вовлечении в войну - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/sily-2078662178.html
Группировки Ирака будут действовать против Европы при ее вовлечении в войну
Группировки Ирака будут действовать против Европы при ее вовлечении в войну - РИА Новости, 05.03.2026
Группировки Ирака будут действовать против Европы при ее вовлечении в войну
Группировки в составе "Сил исламского сопротивления Ирака" заявили, что будут действовать против европейских стран на территории Ирака и региона в случае их... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:03:00+03:00
2026-03-05T10:03:00+03:00
в мире
иран
сша
ирак
марк рютте
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130498/54/1304985481_0:548:2500:1954_1920x0_80_0_0_d0fbe35b66d777ea80a2d31da7e8fda2.jpg
https://ria.ru/20260305/proigrysh-2078643377.html
иран
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130498/54/1304985481_0:313:2500:2188_1920x0_80_0_0_faf23eea4a784d1fb71e70ae8ab79a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ирак, марк рютте, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ирак, Марк Рютте, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Группировки Ирака будут действовать против Европы при ее вовлечении в войну

"Силы исламского сопротивления Ирака" будут действовать против ЕС

© Fotolia / tashatuvangoФлаг Ирака
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Fotolia / tashatuvango
Флаг Ирака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировки в составе "Сил исламского сопротивления Ирака" заявили, что будут действовать против европейских стран на территории Ирака и региона в случае их вовлечения в войну против Ирана.
"Противник в лице сионистов (Израиля - ред.) и США продолжает вербовать союзников против Исламской Республики и региона и просит некоторые европейские страны участвовать в этой несправедливой войне. Поэтому все те страны, которые примут участие в боях, будут считаться противником", - говорится в заявлении сил сопротивления, опубликованном в соцсетях.
Согласно релизу, вооруженные силы этих стран и объекты в сфере их интересов в Ираке и в регионе "станут законной целью" сопротивления.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью телеканалу Newsmax, что альянс подготовился к возможному задействованию статьи 5 договора организации о коллективной обороне в контексте войны против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Главный проигравший от войны с Ираном найден в США. И это не Трамп
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИракМарк РюттеНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала