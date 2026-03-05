Рейтинг@Mail.ru
Сийярто прокомментировал вызов венгерского дипломата в МИД Украины - РИА Новости, 05.03.2026
16:38 05.03.2026
Сийярто прокомментировал вызов венгерского дипломата в МИД Украины
Сийярто прокомментировал вызов венгерского дипломата в МИД Украины
в мире
венгрия
россия
киев
петер сийярто
владимир путин
мид украины
вооруженные силы украины
в мире, венгрия, россия, киев, петер сийярто, владимир путин, мид украины, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Россия, Киев, Петер Сийярто, Владимир Путин, МИД Украины, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал вызов временного поверенного в делах Венгрии в МИД Украины после освобождения Россией пленных венгров, заявив, что Киев утратил здравый смысл.
В среду вечером МИД Украины выразил протест венгерскому дипломату в связи с освобождением президентом России Владимиром Путиным двух закарпатских венгров, насильно мобилизованных в ВСУ.
"Украинцы практически полностью утратили здравый смысл, рассудительность или, говоря откровеннее, у украинцев практически кончилось лекарство", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии из-за принудительной мобилизации
2 марта, 15:55
 
