Сийярто прокомментировал вызов венгерского дипломата в МИД Украины

БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал вызов временного поверенного в делах Венгрии в МИД Украины после освобождения Россией пленных венгров, заявив, что Киев утратил здравый смысл.