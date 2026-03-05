Рейтинг@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало два новых сигнала - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/signaly-2078778928.html
"Радио Судного дня" передало два новых сигнала
"Радио Судного дня" передало два новых сигнала - РИА Новости, 05.03.2026
"Радио Судного дня" передало два новых сигнала
Сигналы "Серосбег" и "Овалосток" прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:50:00+03:00
2026-03-05T15:50:00+03:00
радиостанция судного дня
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814013240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49870ea5c85cf11019e662c3f2fe5c0e.jpg
https://ria.ru/20260226/radio-2076931268.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814013240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11fdb745f63c015d8b6baf2e2393c4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
радиостанция судного дня, в мире
Радиостанция Судного дня, В мире
"Радио Судного дня" передало два новых сигнала

"Радио Судного дня" передало сигналы "Серосбег" и "Овалосток"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМачта базовой станции
Мачта базовой станции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мачта базовой станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сигналы "Серосбег" и "Овалосток" прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующие сообщения зафиксировали в четверг в 12.33 мск и 14.13 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. Предыдущими сигналами были слова "Долгогривый", "Дегазатор" и "Асфиксия", которые прозвучали в эфире в понедельник.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Радио Судного дня" передало два новых сигнала
26 февраля, 16:36
 
Радиостанция Судного дняВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала