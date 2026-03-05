https://ria.ru/20260305/sever-2078712385.html
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 225 военнослужащих в зоне действия группировки "Север", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 05.03.2026
харьковская область
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
украина
Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
