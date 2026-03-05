Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 05.03.2026 (обновлено: 12:47 05.03.2026)
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 05.03.2026
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 225 военнослужащих в зоне действия группировки "Север", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 05.03.2026
харьковская область
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
украина
харьковская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в зоне действия "Севера"

Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 225 военнослужащих в зоне действия группировки "Север", сообщило министерство обороны России.
"Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и восемь складов материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю, добавили в Минобороны России.
"Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Грабовское, Хотень, Новая Сечь, Катериновка и Мирополье Сумской области", - подчеркнули в российском военном ведомстве.
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и Графское Харьковской области, отметили в Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Харьковская область
Украина
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
