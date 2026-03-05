https://ria.ru/20260305/sevastopol-2078876048.html
В Севастополе обломки БПЛА повредили подстанцию
Обломки сбитых БПЛА повредили газовую трубу и подстанцию в Севастополе, часть города осталась без света, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.03.2026
