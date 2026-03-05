Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026
На западе Ирана прогремела серия взрывов
05:42 05.03.2026
На западе Ирана прогремела серия взрывов
На западе Ирана прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в городе Сенендедж на западе Ирана, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
На западе Ирана прогремела серия взрывов

Al Jazeera: в иранском Сенендедже произошли взрывы

Иран
Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иран. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Сенендедж на западе Ирана, сообщает телеканал Al Jazeera.
"На кадрах… видны множественные взрывы в западном городе Сенендедж", - указывает телеканал.
По данным его источников, одной из целей ударов могло стать здание радиотелевизионного ведомства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
