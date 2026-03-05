https://ria.ru/20260305/serija-2078637996.html
На западе Ирана прогремела серия взрывов
На западе Ирана прогремела серия взрывов
На западе Ирана прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в городе Сенендедж на западе Ирана, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
На западе Ирана прогремела серия взрывов
Al Jazeera: в иранском Сенендедже произошли взрывы