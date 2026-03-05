Экс-министр объяснила, почему сербы вынуждены возить лекарства из России

БЕЛГРАД, 5 мар – РИА Новости. Российские лекарства, такие как очень востребованный в Сербии иммуномодулятор "Имунофан" для онкологических больных, сербы годами доставляют из РФ самостоятельно "в чемоданах" из-за ограничений законодательства, которое надо менять, сообщила РИА Новости экс-глава минздрава Сербии, доктор нейрохирургии Даница Груйичич.

"В РФ сейчас производят много лекарств, которые ранее делали только на Западе. Чтобы поставлялись и применялись здесь, они должны быть зарегистрированы Агентством по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) по нашему Закону о здравоохранении и Закону о лекарственных препаратах и медицинских средствах. Пока они не позволяют нам импортировать лекарства не только из России, но и из других стран – КНР, Индии. Австралии, Канады и так далее, практически можно получать лекарства только из Западной Европы и США. А мы точно могли бы получать необходимые лекарства из РФ по лучшим ценам, чем получаем с Запада", - сказала доктор Груйичич.

Сербы годами возят из России сами или просят привезти знакомых российский иммуномодулятор "Имунофан" и другие препараты для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Как отметила нейрохирург-онколог, перевозка в багаже или ручной клади в охлаждающих пакетах критична для лекарств, требующих определенного температурного режима.

"Мы пытались получить разрешение на ввоз и применение "Имунофана", но все застряло в ALIMS. Один наш гражданин пытался построить фабрику и организовать производство препарата, но и это не удалось. Наша фармацевтическая инспекция посещала производство "Имунофана" в РФ, дала положительную оценку, но регистрация в Сербии все равно не состоялась. Я кратко была министром (2022-2024 годы – ред.), это было под конец моего мандата, и я не успела разобраться, в чем конкретно была претензия. Но проблема поставок есть, она реальна и требует изменений в законодательстве", - указала бывший министр здравоохранения Сербии.

Доктор Груйичич уточнила, что производство вакцины Спутник V от COVID-19 из российского препарата в Сербии состоялось, потому что было введено чрезвычайное положение и вопрос решился на уровне договора между государствами и отдельными медицинскими структурами в РФ и Сербии.

"Между институтом им. Гамалеи и Институтом вирусологии и иммунологии ТОРЛАК во время пандемии был подписан договор о сотрудничестве. Например, когда речь идет о будущей вакцине против рака из России, это – индивидуальный препарат, в таком случае не требуется регистрация лекарственного средства, лицензируется и регистрируется только процесс производства. Такая вакцина не будет производится в количествах, больших, чем требуется для каждого отдельного пациента", - подчеркнула собеседник агентства.