Экс-министр объяснила, почему сербы вынуждены возить лекарства из России - РИА Новости, 05.03.2026
06:25 05.03.2026
Экс-министр объяснила, почему сербы вынуждены возить лекарства из России
Экс-министр объяснила, почему сербы вынуждены возить лекарства из России
Российские лекарства, такие как очень востребованный в Сербии иммуномодулятор "Имунофан" для онкологических больных, сербы годами доставляют из РФ... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, сербия, россия, китай, александр вучич
Экс-министр объяснила, почему сербы вынуждены возить лекарства из России

Министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич
Министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 мар – РИА Новости. Российские лекарства, такие как очень востребованный в Сербии иммуномодулятор "Имунофан" для онкологических больных, сербы годами доставляют из РФ самостоятельно "в чемоданах" из-за ограничений законодательства, которое надо менять, сообщила РИА Новости экс-глава минздрава Сербии, доктор нейрохирургии Даница Груйичич.
"В РФ сейчас производят много лекарств, которые ранее делали только на Западе. Чтобы поставлялись и применялись здесь, они должны быть зарегистрированы Агентством по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) по нашему Закону о здравоохранении и Закону о лекарственных препаратах и медицинских средствах. Пока они не позволяют нам импортировать лекарства не только из России, но и из других стран – КНР, Индии. Австралии, Канады и так далее, практически можно получать лекарства только из Западной Европы и США. А мы точно могли бы получать необходимые лекарства из РФ по лучшим ценам, чем получаем с Запада", - сказала доктор Груйичич.
Новый российский препарат Ракурс, 223Ra для лечения рака поступил в больницы - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака
14 января, 13:34
Сербы годами возят из России сами или просят привезти знакомых российский иммуномодулятор "Имунофан" и другие препараты для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Как отметила нейрохирург-онколог, перевозка в багаже или ручной клади в охлаждающих пакетах критична для лекарств, требующих определенного температурного режима.
"Мы пытались получить разрешение на ввоз и применение "Имунофана", но все застряло в ALIMS. Один наш гражданин пытался построить фабрику и организовать производство препарата, но и это не удалось. Наша фармацевтическая инспекция посещала производство "Имунофана" в РФ, дала положительную оценку, но регистрация в Сербии все равно не состоялась. Я кратко была министром (2022-2024 годы – ред.), это было под конец моего мандата, и я не успела разобраться, в чем конкретно была претензия. Но проблема поставок есть, она реальна и требует изменений в законодательстве", - указала бывший министр здравоохранения Сербии.
Доктор Груйичич уточнила, что производство вакцины Спутник V от COVID-19 из российского препарата в Сербии состоялось, потому что было введено чрезвычайное положение и вопрос решился на уровне договора между государствами и отдельными медицинскими структурами в РФ и Сербии.
"Между институтом им. Гамалеи и Институтом вирусологии и иммунологии ТОРЛАК во время пандемии был подписан договор о сотрудничестве. Например, когда речь идет о будущей вакцине против рака из России, это – индивидуальный препарат, в таком случае не требуется регистрация лекарственного средства, лицензируется и регистрируется только процесс производства. Такая вакцина не будет производится в количествах, больших, чем требуется для каждого отдельного пациента", - подчеркнула собеседник агентства.
Президент Сербии Александр Вучич в октябре 2025 года высказал ожидание, что вакцина против онкологических заболеваний, разработанная российскими специалистами на основе передовых мРНК-технологий, может быть доступна гражданам Сербии до конца 2026 года. По его словам, Белград готов затем расфасовывать ее из российского препарата и, со временем, производить самостоятельно.
Новый российский препарат Ракурс, 223Ra для лечения рака поступил в больницы - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ФМБА заявило о высокой эффективности нового препарата для лечения рака
21 января, 01:31
 
